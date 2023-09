Den Weltraum von Starfield ohne Schnellreise erkunden: 7-Stunden-Flug endet niederschmetternd

Die Planeten in Starfield sind hübsch, aber keine echten physikalisch simulierten Objekte.

Starfield ist groß, sehr groß, für manch einen vielleicht sogar zu groß. Ohne Schnellreise gestalten sich die Reisen zwischen den Planeten und über die Grenzen der Systeme hinaus als praktisch unüberwindbar. Aber ist es theoretisch möglich, sich einfach nach dem Start ins All ein funkelndes Ziel in der Ferne auszusuchen, loszufliegen und dort schlussendlich zu landen?

Eine Mutige macht sich auf den Weg

Die Streamerin Alanah Pearce hat den Versuch gewagt, manuell, ohne Hilfe der Schnellreise zu einem Planeten hinzufliegen, nachdem sie in dessen Bereich angekommen war. Ihr Ziel war der Zwergplanet Pluto. Also setzte sie vor dem Gang ins Bett einen Kurs und stellte sich einen Wecker, um diesen regelmäßig bei Bedarf anzupassen. Sie fasste ihre Reise in einem Youtube-Video zusammen:

Und nach etwa sieben Stunden war es so weit: Die Kugel lag fensterfüllend-riesenhaft vor ihr im All. Allerdings setzte rasch Ernüchterung ein, denn was sie sah, entpuppte sich als unscharfes Abbild, auf dem sie auch nicht landen konnte, gar das komplette Gegenteil: Pluto offenbarte sich als simples Objekt ohne Kollisionsabfrage.

Woran liegt das? Wahrscheinlich liegt die sehr simple Natur des Zwergplaneten schlicht darin begründet, dass ihn so gut wie alle Spieler nur aus genau dieser designten Entfernung erblicken werden, ehe sie per Schnellreise aufbrechen, um zu landen. Sobald ihr diese einsetzt, egal ob aus dem Flug oder von der Karte aus, lädt Starfield eine komplett neue Umgebung.

Bethesdas Mammutrollenspiel ist kein Elite Dangerous, wo alles gestreamt werden kann - selbst bei einem manuellen Flug quer durch die gesamte Milchstraße.

Kurzum: Alle Objekte, die ihr im All in einiger Entfernung seht, sind nichts anderes als Attrappen ohne echte Bedeutung. Ihr könnt zwar - wahrscheinlich beliebig lange in jede Richtung reisen, allerdings werdet ihr nichts finden außer Pixeltapeten.

Ein Detail sticht hervor: Umlaufbahnen

Weiter oben erwähnten wir, dass sie den Kurs mehrmals anpassen musste. Es war wohl eine recht unruhige Nacht für die Influencerin. Aber warum war das nötig? Recht einfach, denn jeder Planet in Starfield bewegt sich scheinbar realistisch auf seinem Orbit um sein Zentralgestirn.

19:50 Starfield - Testvideo zum Open-World-Weltraumspielplatz

In unserem Testvideo erklären wir euch ausführlich, was Starfield besonders gut macht, aber eben auch wo Bethesdas Rollenspiel etwas daneben langt. Wer es noch gründlicher und zudem schriftlich vorzieht, der oder die schaut am besten in Peters Riesentest.

Und seid ihr enttäuscht? Ist die eher simple Natur des Weltraums von Starfield ein Grund zum Ärgern für euch? Oder interessiert euch das weniger, da es ja für den eigentlichen Spielablauf keine echte Bedeutung hat? Gäbe es für euch Alternativen zu einem komplett frei erkundbaren Weltraum, der aber mehr ist als die derzeitige Pseudo-Variante? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt!