Starfield: Euer Raumschiff ist laut einer Weltraum-Simulation eine einzige Todesfalle

So schick das Raumschiff aus Starfield auch aussieht, so fatal wäre ein echter Flug damit.

Raumschiffe bauen ist gar nicht mal so leicht, vom sicheren Fliegen und Landen ganz zu schweigen. Das hat nicht nur die russische Weltraumorganisation Roskosmos erst vor kurzem schmerzlich festgestellt, auch das Vehikel aus Starfield ist ausgesprochen schwer zu steuern. Jedenfalls, wenn man es in die Simulation Kerbal Space Program überträgt.

Der YouTuber SWDennis hat sich das Anfangsraumschiff The Frontier aus den Starfield-Trailern ganz genau angesehen, um es so originalgetreu wie möglich nachzubauen. Seine gescheiterten Flugmanöver könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Seiner Auffassung nach könnte das Raumschiff in der Realität niemals funktionieren:

Das Hauptproblem ist die Ausrichtung der Haupttriebwerke und des Masseschwerpunkts. Sie stimmen überhaupt nicht überein. Das Schiff neigt sich ständig nach unten, ohne dass die Vtol-Triebwerke aktiviert sind, um dem entgegenzuwirken. Das wäre aber sowieso Unsinn, da es den Rumpf belasten würde und unnötig Treibstoff verbraucht. Und in den Starfield-Videos sind sie nie eingeschaltet. In der realen Welt ist es also ein unsinniges Design. Sieht cool aus, würde aber sofort ins Trudeln geraden und abstürzen. SWDennis alias Space_Scumbag auf Reddit

Das wäre aber nicht das einzige Problem: Wenn die Abwärtstriebwerke stark genug wären, würden sie beim Start und bei der Landung den darunter befindlichen Boden völlig zerstören, so SWDennis auf Reddit (dort unter dem Namen Space_Scumbag).

Mit etwas Übung und Glück kann aber auch der Frontier halbwegs anschaulich durch die Lüfte gleiten: In einem weiteren Video zeigt der KSP-Spieler seine geglückten Aufnahmen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In den Kommentaren auf Reddit finden sich einige User, die nichts anderes von dem schick aussehenden, aber unsinnigen Design des Raumschiffs erwartet hatten. Wie Beautiful-Two824 aber fairerweise hinzufügt:

So weit in der Zukunft macht es nur Sinn, dass die Raumschiffe zumindest teilweise automatisch fliegen, haha.

Der User neok182 hat 1 und 1 zusammengezählt und weiß nun, wieso Starfield nicht wie No Man’s Sky funktionieren wird:

Das ist der Grund, wieso Start und Landung in Cutscenes abgespielt werden.

Was haltet ihr vom Design des Raumschiffs? Ist euch das Aussehen in dem Fall wichtiger oder wünschtet ihr euch, dass euer Flugkörper wenigstens ein bisschen logischer aufgebaut wäre? Und welche Raumschiffe aus anderen Science-Fiction-Spielen würden den Test von Kerbal Space Program vermutlich auch nicht überstehen? Schreibt uns eure Ideen gerne in die Kommentare!