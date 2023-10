Starfield-Spieler pumpt sich unerbittlich auf, um legendären Oblivion-Stunt wiederzubeleben

New Atlantis wird für einen Starfield-Spieler zum riesigen Parkourspielplatz.

Auch wenn die Welt der Videospiele schnelllebig ist, scheinen alte Traditionen nie wirklich zu sterben. Kürzlich hat ein Spieler von Starfield eine uralte Tradition aus Oblivion wiederbelebt, indem er mithilfe von speziellen Gegenständen und maximal aufgepumpten Athletik-Werten atemberaubende Sprünge vollführte.

So lässt ein Spieler jedes Jetpack alt aussehen

Die Reise begann, als der Spieler beschloss, eine berühmt-berüchtigte Herausforderung aus Oblivion anzunehmen, bei der die Spieler die Fähigkeiten ihres Charakters bis an die Grenzen ausreizen mussten, um zum modernen Evel Knievel zu werden. Nach stundenlangem Training, in dem er seinen Körpertraining-Wert auf das Maximum gebracht hatte, war er bereit, sich dieser Aufgabe zu stellen.

Bewaffnet mit dem RedAmp - einem Verbrauchsgegenstand, der die Sprunghöhe und die Bewegungsgeschwindigkeit vorübergehend verdoppelt - machte er sich auf den Weg nach New Atlantis, fest entschlossen, alle Hindernisse auf seinem Weg zu überwinden:

Wie Bilder aus dem offiziellen Starfield-Subreddit zeigen, setzen sich die Sprünge des Spielers über die Regeln der Physik hinweg. Mit jedem Sprung legt er eine Strecke zurück, für die er normalerweise … sehr viele Schritte benötigen würde. Dabei überwindet er mühelos tückisches Gelände und erklimmt selbst die höchsten Gebäude.

Aber könnten diese Sprünge zu noch größeren Höhen führen? Um das herauszufinden, beschließt der Spieler, die Dinge auf die nächste Ebene zu bringen - im wahrsten Sinne des Wortes. Mit sein neu erworbenen Fähigkeiten wagten sie sich auf unseren Mond, der Ort mit der geringsten Schwerkraft in Starfield:

Auch wenn er nicht in der Lage war, einen echten Orbitalflug zu absolvieren, waren viele Spieler begeistert und verglichen die waghalsigen Kunststücke des Spielers mit niemand Geringerem als Obi-Wan Kenobi selbst - auch, weil das Siedler-Outfit des Spieler an Jedi-Roben erinnert.

Wir wollen wissen, was ihr darüber denkt! Habt ihr selbst schon ähnliche waghalsige Manöver in Starfield oder einem anderen (Bethesda-)Spiel ausgeführt?Oder seid ihr eher skeptisch und glaubt, dass solche Tricks die Immersion zerstören? Also: Ab in den Kommentarbereich mit euch und lasst uns gerne eure Meinung wissen!