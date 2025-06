»Bethesda macht es uns so unfassbar schwer« - Bei Starfield-Fans schwindet die Hoffnung rasend schnell

Gehen Sie weiter, hier gibt es absolut nichts zu sehen.

Die Starfield-Community ist das Warten gewohnt. Nach dem Relase des Rollenspiels dauerte es Monate, bis das erste große Update erschien. Und obwohl sich wohl die allermeisten Spielerinnen und Spieler mehr Verbesserungen und neue Inhalte wünschen würden, herrscht bei Bethesda seit langer Zeit wieder Funkstille.

Die Hoffnung war groß, dass diese beim Summer Game Fest durchbrochen wird: Viele Fans setzten auf ein großes neues Update und die Ankündigung einer zweiten Erweiterung. Doch am Ende gab es nichts davon und die Enttäuschung ist groß.

Wo ist Starfield?

Eigentlich waren Neuigkeiten zu Starfield überfällig: Die Ankündigung von Shattered Space liegt schon weit über ein Jahr zurück und das letzte nennenswerte Update gab es im November 2024. Kein Wunder also, dass viele Spielerinnen und Spieler davon ausgingen, dass Bethesda wie beim vorherigen Summer Game Fest ein großes Update ankündigen und den ersten Trailer zum nächsten DLC zeigen würde.

Schließlich hatten die Entwickler noch im März versichert, jede Menge aufregender Dinge für 2025 geplant zu haben. Und nach den positiven Erfahrungen mit dem Shadow Drop des Oblivion Remakes wäre eine weitere überraschende Ankündigung nicht allzu abwegig.

Doch aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz gab es am Ende gar nichts zu sehen. Bei vielen Fans verwandelte sich die Vorfreude auf den Xbox Showcase in bodenlose Enttäuschung, die sie auf Reddit kundtun:

Ich hatte so viel Hoffnung für die Xbox-Show heute, aber nein ... Nach so langer Funkstille sieht dieses Spiel so tot aus, es ist traurig. acatato

Bethesda macht es so unfassbar schwer, dieses Spiel zu verteidigen. Ich liebe Starfield. [...] Aber Schande über euch, dass ihr eure loyalen Fans so im Dunkeln lasst [...]. Wenn ihr das Spiel aufgebt und weiterzieht, fein, aber lasst es uns wissen, damit wir uns nicht an der Hoffnung festklammern. TheVossDoss

Es ist besorgniserregend. Ich frage mich, ob die enttäuschende Reaktion auf Starfield und seine Erweiterung dazu geführt hat, dass sie darüber nachdenken einfach weiterzuziehen. Cloud_N0ne

Was für eine riesige Enttäuschung. Es ist ein Witz, dass wir heute nur noch Bethesda über Starfield reden sehen, wenn es Sachen im Creation Club [Anmerkung: Moddingplattform von Bethesda] gibt. Der Xbox Showcase wäre die perfekte Gelegenheit gewesen [...]. Aber leider scheint das Bethesda nicht zu kümmern. totallynormalpersonz

Zu der Enttäuschung über die Abwesenheit von Starfield beim Summer Game Fest gesellen sich auch große Sorgen: Viele Spielerinnen und Spieler befürchten, dass Bethesda still und heimlich aufgeben hat, an Starfield zu arbeiten. Insgesamt scheint sich die Stimmung bei den Fans gerade auf einem Allzeit-Tief zu befinden, auch wenn einige von ihnen immer noch geduldig bleiben.

Meinung der Redaktion Tillmann Bier Auch ich hatte darauf gehofft, das Starfield beim Summer Game Fest ein Lebenszeichen sendet, doch Bethesda lässt uns weiterhin im Ungewissen und das ist ein schwerer Fehler. Gerade als Entwickler, dessen Erfolge auch stark von der eigenen Modding-Community mitgetragen werden, sollte man sich wirklich bemühen, Spielerinnen und Spieler nicht einfach hängenzulassen. Je öfter Bethesda die Fans enttäuscht und je länger die Durststrecken zwischen Updates und DLCs sind, desto kleiner wird die Bereitschaft, Starfield noch eine Chance zu geben. Wenn die Entwicklung neuer Inhalte und Verbesserungen schon quälend langsam vonstattengeht, muss wenigstens die Kommunikation stimmen. Das Mindeste wäre es, in einer offiziellen Stellungnahme klarzustellen, dass man weiterhin an Starfield arbeitet. Denn trotz allem bin ich überzeugt, dass Bethesda das Rollenspiel noch nicht fallen lässt. Schließlich wurde offenbar im März noch an neuen Inhalten gearbeitet. Und auf einen plötzlichen Kurswechsel gibt es keine Hinweise. Wahrscheinlich müssen wir einfach weiter geduldig bleiben.

Zwar blieben die Starfield-Neuigkeiten aus, zum Glück gab es beim Summer Game Fest aber viele andere Spiele zu bestaunen. Im Podcast spricht Micha darüber, warum ihn das Rollenspiel The Expanse: Osiris Reborn am meisten beeindruckt hat und welche Highlights es für ihn noch gab. Unser Resident-Evil-Experte Tristan erklärt dagegen, warum der frisch angekündigte neunte Teil der Reihe ganz besonders spannend ist.