In Starfield könnt ihr jetzt ein unbeliebtes »Feature« ganz einfach loswerden

Starfield begeistert durch sein ambitioniertes Universum und viel Freiraum, doch eine Sache störte viele Spieler: die Dialogkamera. Diese fokussiert während Gesprächen stark auf die Gesichter der NPCs, was bei einigen Fans von Bethesda-Spielen Erinnerungen an Oblivion weckt.

Für diejenigen von euch, denen dieser intensive Blickkontakt nicht zusagt, gibt es nun eine Lösung: die Disable Dialogue Camera -Mod.

Diese Mod bietet euch eine angenehmere Alternative, indem sie Gespräche in der dritten oder ersten Person erlaubt, ohne die irritierende Nahansicht. Besonders in Gruppengesprächen, wie bei der Einführung der verschiedenen Mitglieder der Constellation, fühlen sich die Gespräche deutlich natürlicher an.

Wie die Szene mit der Mod aussieht, seht ihr hier:

So werdet ihr die starrenden NPCs los

Falls ihr es gar nicht abwarten könnt, die NPCs, die euch in den Gesprächen befremdlich in die Seele starren, loszuwerden – hier bekommt ihr eine kurze Anleitung, wie ihr die Disable Dialogue Camera -Mod installiert:

Hinweis: Für eine komfortablere Installation könnt ihr auch den Vortex Mod Manager verwenden, der die Mods für euch herunterlädt und automatisch an den richtigen Ort entpackt.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Wie sehr beeinflusst die Dialogkamera euer Spielerlebnis bei Starfield? Stört es euch auch, wenn die NPCs euch in den Gesprächen anstarren? Oder fühlt ihr euch womöglich sogar positiv an das gute, alte Oblivion erinnert? Scrollt nach unten und lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!