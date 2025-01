Starship der 2. Generation abgehoben, Booster wieder eingefangen – Oberstufe geht aber verloren und damit auch ein winziger, heimlicher Star

Die drei erfolgreichen Phasen des SpaceX-Abends: Links vor dem Start, mittig das Abheben und schließlich rechts das Einfangen des Boosters. Bildquelle: SpaceX

Update um 00:02 am 17. Januar: SpaceX konnte zum zweiten Mal einen Super Heavy Booster am Startturm einfangen. Der Erstflug des neuen Block-2-Starships, das viele Neuerungen testen sollte, ist allerdings fehlgeschlagen. Die Oberstufe ist aus bisher unbekannten Gründen wenige Minuten nach dem sogenannten Hot-Staging (Abtrennung vom Booster) verloren gegangen (via SpaceX).

Um 23:37 Uhr Donnerstagnacht deutscher Zeit zünden 33 Raptor-Triebwerke. Der siebte Testflug des Starships von SpaceX beginnt, gigantische Wolken Wasserdampfs rollen wie eine Walze über die Küste Boca Chicas in Texas.

Zum Einsatz kommt erstmals ein Starship vom Block-2, das etliche Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger aufweist (via SpaceX). Wenige Minuten später fängt der Startturm den 71 Meter hohen Booster (etwa 23 Stockwerke) erfolgreich bei Zentimeter-Landung ein.

Starship vs. Super Heavy Booster: Die Benennung des Starships kann verwirren. Denn an sich heißt nur die Oberstufe Starship. Die erste Stufe heißt Super Heavy Booster. Aber SpaceX spricht auch beim kompletten Gebilde, also Starship plus Booster, nur von Starship (via SpaceX). Wir bleiben der Einfachheit halber auch bei Starship, es sei denn der Booster steht im Mittelpunkt.

Auch während der Artemis-Mondmission soll das Starship als Landevehikel eine zentrale Rolle einnehmen. Eventuell wird diese sogar noch größer, wie wir in einer Analyse zur Zukunft der NASA erläutern.

Die NASA gibt einen Einblick auf das Jahr 2024 - Inklusive Mondmission & mehr

Ablauf der Mission und der heimliche Star

Ausführlich findet ihr alle Informationen, wie der siebte Testflug hätte ablaufen sollen, in unserer separaten Ankündigung.

Der heimliche und wohl kleinste Star dieser Testmission war ein Bereich der Hitzeschutzkacheln am neuen Block-2-Starship. Denn SpaceX wollte unter anderem ein aktiv gekühltes Segment aus Metall anstatt aus Glaskeramik testen.

Dazu dringt Flüssigkeit durch winzige Öffnungen nach außen und reduziert durch Verdunstung den Stress auf der Außenhaut. Auf lange Sicht stellt sich nämlich der Hitzeschutz als eine der Kernherausforderungen heraus. Im besten Falle soll die widerstandsfähige Schicht mehrere Wiedereintritte überstehen – oder zumindest nur geringe Ausbesserungen nach jedem Flug erfordern.

Das zweite gelungene Einfangen des Boosters ist derweil bereits ein großer Schritt hin zur Serienreife. Sicher zur Freude von Elon Musk, denn er hat erst kürzlich neue Pläne für die ersten Flüge zum Mars vorgelegt.

Auch wenn das Block-2-Starship seine Aufgaben im All sowie den Wiedereintritt beim Jungfernflug nicht angehen konnte, zeigt sich SpaceX zum Ende des Streams optimistisch – wie bisher immer – rasch aus dem Fehlschlag zu lernen. Die Änderungen gegenüber der Ursprungsvariante, die bereits mehrfach von Start bis Landung erfolgreich geflogen wurde, sind umfangreich.

Auch wenn Blue Origin mit New Glenn beim Erststart zu deutscher Zeit am Morgen des 16. Januars einen Orbit erreichen konnte, bleibt SpaceX das führende Unternehmen auf dem globalen Tableau der Raketenbetreiber. Dies gilt vor allem mit Blick auf die schweren Lasten jenseits der 50 Tonnen in den niedrigen Erdorbit (LEO). Denn die neue Orbitalrakete von Blue Origin stellt langfristig nur für die im Markt etablierten Falcons eine Konkurrenz dar, nicht für das Starship.