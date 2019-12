Ein etwas unvorhergesehenes Comeback eines über 20 Jahre alten Kultfilms steht bevor: Starship Troopers wird zu einem Echtzeit-Strategiespiel. Der Sci-Fi-Streifen von RoboCop-Regisseur Paul Verhoeven stammt aus dem Jahr 1997 und behandelt einen interplanetaren Krieg zwischen Menschen und einer insektenartigen Alienspezies.

Starship Troopers - Terran Command verfrachtet die bekannte Filmwelt nun in ein RTS und übergibt uns das Kommando über eine menschliche Kolonie auf einem fremden und von arachnoiden Aliens verseuchten Planeten. Laut Publisher Slitherine mischt Terran Command unter das RTS-Fundament auch noch Tower-Defence-Mechaniken und setzt auf »taktische Entsendung von Truppen«.

Wenn alles glatt geht, soll Starship Troopers - Terran Command noch 2020 erscheinen.

Eine dynamische Kampagne

Auf der Steam-Produktseite verraten die Entwickler bereits mehr Details zu dem RTS. Etwa, dass es eine »Planetare Kampagne« geben wird, worin wir um die Kontrolle des gesamten Planeten kämpfen müssen. Darin folgen wir wohl keiner strikt linearen Story-Kampagne, sondern sollen jedes Mal eine etwas andere Geschichte erleben.

Starship Troopers - Terran Command - Screenshots ansehen

Story und Missionen richten sich demzufolge nach unseren Entscheidungen. Dabei wird es eine wichtige Rolle spielen, ob wir den Befehlen des Terran Kommandos willenlos Folge leisten, oder unseren eigenen Weg gehen.

Zu weiteren Spielmodi hat sich der britische Publisher bislang noch nicht geäußert. Es scheint zudem so, als stünde der spielerische Fokus vollständig auf den namensgebenden Starship Troopers. Selbst einmal als Bugs für Chaos zu sorgen, ist nach unsern aktuellen Informationen wohl nicht möglich.

Wie wird sich Terran Command spielen?

In Terran Command werden wir nie in der Überzahl sein. Die Kolonie befindet sich inmitten Tausender Bugs, die auch zuhauf über den Bildschirm wuchern. Als Spieler werden wir uns deshalb taktisch klug positionieren müssen, etwa an Engstellen oder indem wir unsere überlegene Feuerkraft von erhöhten Stellen aus abfeuern.

Um langfristig den ganzen Planeten unter unsere Kontrolle zu bringen, müssen wir außerdem unsere Technologien weiterentwickeln, also neue Truppentypen rekrutieren und Waffentypen erforschen. Dazu gehören auch besondere Einheiten, sogenannte »Anführer-Charaktere«, die einzelnen Einheiten zugewiesen werden.

