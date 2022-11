Starship Troopers: Das Strategiespiel veröffentlicht neue Inhalte als kostenloses Update

Das Strategiespiel Starship Troopers - Terran Command lässt euch seit Juni 2022 mit tapferen Marines gegen fiese außerirdische Insekten kämpfen und beruht auf den gleichnamigen Filmen. Falls ihr euch bereits durch alle Missionen der Kampagne gespielt habt, bekommt ihr jetzt Nachschub in Form von drei neuen Missionen und anderen Inhalten. In Zukunft soll es noch weiteren neuen Content geben.

Neuer Einheiten-Typ

Die Chemical Troopers sind aktuell nur in den neuen Szenarien des Updates verfügbar, aber sie sollen auch in zukünftigen Inhalten eine Rolle spielen. Es handelt sich hierbei um eine Spezialeinheit, die biochemische Waffen einsetzt und mit großer Effektivität alle nicht menschlichen Lebensformen ausradiert.

Target Priority Setting

Mithilfe dieses Features soll es euch einfacher gemacht werden, eure Armee zu kontrollieren. Ihr könnt euren Einheiten befehlen, bestimmte Gegnertypen zuerst anzugreifen. Ihr könnt nun beispielsweise euren Scharfschützen befehlen, sämtliche sich nähernde Spitter Bugs sofort unter Beschuss zu nehmen.

Neue Missionen

Die größte Neuerung des Updates sind wohl die drei neuen Missionen. Zwei von ihnen nutzen ein neuartiges High-Score-System, das euch für das Abschießen möglichst vieler Bugs auszeichnet.

Chemical Reaction

Arachniden, die als Test-Subjekte benutzt wurden, sind aus ihren Zellen in einem Chemielabor ausgebrochen und verwüsten nun die Anlage. Mit einem kleinen Einsatzkommando, darunter auch Chemical Troopers seid ihr vor Ort, um aufzuräumen. Ein unglücklicher Vorfall, aber eine gute Gelegenheit, die neuen biochemischen Waffen zu testen.



Expanding Gases (Survival Mission)

Die Mobile Infanterie führt nach dem Vorfall in den Laboren ein großes Feld-Experiment mit den neuen Waffen durch. Sie werden genutzt um einen Industriekomplex gegen endlose Angriffswellen von Arachniden zu verteidigen. Durch das erledigen von Bugs bekommt ihr Punkte, mit denen ihr neue Einheiten anfordern oder Tore zu neuen Gebieten öffnen könnt. Euer Erfolg wird daran bemessen, wie lange ihr überleben könnt.

Lethal Propellant

Terran Command schickt die erfolgreichen Chemical Trooper in einen Canyon voller Bugs. Ihr müsst sie über felsige Pfade führen um alle Nester auszuräuchern, aber dabei äußerst vorsichtig vorgehen. Denn immer mehr Horden von Arachniden strömen von der anderen Seite in den Canyon.

Für wen lohnt sich das Spiel überhaupt?

11:03 Starship Troopers: Terran Command - Test-Video zum RTS-Spiel

Wenn ihr euch überlegt, ob das Echtzeit-Strategiespiel auch etwas für euch ist, dann schaut euch am besten unser Testvideo an. Wir konnten an Starship Troopers nur eine recht niedrige Wertung von 69 vergeben, was sich mit schweren Fehlern beim Interface und Gameplay begründen ließ. Unser Tester stellte allerdings fest, dass er trotz allem eine Menge Spaß mit dem Spiel hatte, auch wenn es insgesamt nur etwa zehn Stunden beschäftigen kann.