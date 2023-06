Starship Troopers: Der gefeierte Koop-Shooter enthüllt kommenden Content per Roadmap

Mit der Roadmap rücken neue Käfer an, doch auch die Spieler erhalten neue Waffen und Klassen

Starship Troopers: Extermination legte einen Traumstart auf Steam hin. Die Spieler zeigten sich begeistert und daran hat sich bis heute nichts geändert - ganz im Gegenteil. Der für einen Early Access Titel erstaunlich bugfreie verbuggte Koop-Shooter thront heute mit fast 15.000 Rezensionen bei 93 Prozent positiv.

Das Wort bug wird im Software/Gaming-Bereich für das deutsche Wort Fehler verwendet. Allerdings ist seine eigentliche Bedeutung natürlich, Käfer.

Roadmap für Starship Troopers: Extermination

Die Entwickler legten kürzlich ihren Plan vor, wie sich das virtuelle Schlachtfeld zwischen Käfern und Troopers in Zukunft entwickeln soll. Eine Roadmap, bestehend aus fünf Phasen, gibt die Marschroute vor.

Allerdings weisen sie zugleich darauf hin, dass es sich um eine lebende Roadmap handelt. An Inhalt oder Reihenfolge könne sich demnach jederzeit etwas ändern, da das Spiel gemeinsam mit der Community nach deren Feedback ausgebaut, ausbalanciert und feingeschliffen werde.

Reguläre Fehlerbehebungen, Anpassungen oder ähnliches, was gemeinhin von regelmäßigen Patches erwartet wird, ist in der Auflistung der Entwickler nicht inbegriffen. Zudem geben die Entwickler keinen Zeitrahmen wann, welche Phase in etwa beginnen oder enden wird.

. In dieser sollen zwei neue Spielmodi ihren Weg in den Titel finden. In Phase 2 soll unter anderem ein Hord-Mode eingeführt werden. Obendrein bekommen Spieler richtige Profile, wie es sich für Soldaten mit einer echten Akte gehört.

wird wohl zuallererst die Progression der Klassen grundlegend überarbeiten. Ferner werden passend hierzu die Fähigkeiten angepasst und erweitert. Zudem bilden die Bugs nun Insektenstöcke. Was das genau bedeutet, wissen wir noch nicht. Mit Phase 4 bezieht ein bisher nicht näher benannter Boss-Bug seinen Unterschlupf. Doch die wohl noch weit spannenderen Punkte sind Clans, neue Waffen und allen voran ein neuer Planet, der als Schlachtfeld dient.

bezieht ein bisher nicht näher benannter Boss-Bug seinen Unterschlupf. Doch die wohl noch weit spannenderen Punkte sind Clans, neue Waffen und allen voran ein neuer Planet, der als Schlachtfeld dient. Mit dem sich nähernden Release bringt die Phase 5 als letzter Abschnitt des Early-Access ein Galactic War Meta-Game , Anpassungen der Spielersoldaten und eine neue Klasse in den Titel.

1:24 »Nur ein toter Bug ist ein guter Bug«: Feuer frei in Starship Troopers: Extermination

Generell erscheint die Roadmap enorm umfangreich, lässt jedoch Detailtiefe vermissen. Vieles ist nicht mehr als ein einzelner Punkt auf einer langen Liste an Spiegelstrichen. Es bleibt also abzuwarten, wann, was in welcher Form seinen Weg in die Kämpfe zwischen Insekten und Menschen findet.

Feedback und Wünsche aus der Community

Der Blick auf Twitter zeigt viele zufriedene Spieler, die sich auf die kommenden Inhalte freuen, doch tauchen auch einige Wünsche auf, dazu zählen:

Besserer Support für Controller. Hierzu antwortete direkt ein Entwickler, dass dies während des Early Access angegangen werde.

Gleich mehrere Spieler äußern Sorgen bezüglich der Player Customization . Hier solle dringend darauf geachtet werden, dass die Immersion nicht durch ausgefallene Designs gestört wird. Beispiele sind extravagante Skins oder Farben, die nicht in die düstere Welt von Starship Troopers passen, zum Beispiel wird pink direkt als vermeintlich böser Farbklecks identifiziert.

Habt ihr euer Gewehr schon geschultert und zieht tapfer in die bugverseuchten Schlachten des Koop-Shooters? Worauf aus der Roadmap freut ihr euch am meisten und was fehlt aus eurer Sicht? Welches Feature braucht das Spiel auf alle Fälle noch? Schreibt uns eure Meinung, Wünsche und Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!