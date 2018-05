Bald startet die Zombie-Hatz: State of Decay 2 lädt zum geschlossenen Beta-Test. Um euch anzumelden, benötigt ihr ein Xbox-Live-Konto. Habt ihr noch keins, müsst ihr vor der Anmeldung eins erstellen. Hier kommt ihr zur Anmeldung für die Beta von State of Decay 2. Ein Starttermin für die Beta steht noch nicht fest, soll aber in Kürze bekannt gegeben werden.

Das Open-World-Zombiespiel State of Decay 2 setzt, im Unterschied zum Vorgänger State of Decay, auf einen Koop-Modus, der euch die post-apokalyptische Spielwelt zusammen mit Freunden erkunden lässt.

Dabei könnt ihr Fahrzeuge nutzen, unterschiedliche Charaktere steuern und eine eigene Siedlung aufbauen. Besonders ist, dass sich eure Spielentscheidungen auf den Verlauf der Story auswirken. Unser Redakteur Michael konnte sich kürzlich einen Eindruck vom Stand des Spiels machen:

Unsere aktuelle Anspiel-Preview zu State of Decay 2

Übrigens: Kürzlich ist den Entwicklern von State of Decay 2, Undead Labs, wohl ein Missgeschick unterlaufen, das auf einen Release auf Steam hindeutet. Offiziell ist der Titel nur für den Windows Store angekündigt.