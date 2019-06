State of Decay 2 bekommt eine Story-Kampagne

Angekündigt und sofort released: State of Decay 2 hat mit Heartland eine storybasierte Kampagne bekommen. Besitzer des neuen Xbox Game Pass für den PC bekommen die Erweiterung kostenlos. Alle anderen können den DLC für 9,99 Euro kaufen.

Hier kehrt ihr nach Trumbull Valley, das Gebiet aus dem ersten State of Decay, zurück und findet bekannte Orte wie Spencer's Mill sowie Marshall. Doch die Nostalgie wird von einer neuen Bedrohung überschattet: Hier hat sich eine Blutpest breit gemacht, die noch aggressiver ist als alle bisher bekannten Formen.

Das steckt in State of Decay 2: Heartland

Der DLC bringt neben einer Reihe von großen neuen Features auch eine viele kleinere mit sich, die sich aber genauso auf das Gameplay auswirken. Hier stellen wir euch alle vor.

Die größten Features

Eine neue Geschichte: Der Entwickler verspricht eine zehn Stunden lange Kampagne während derer ihr auch auf neue Gegner mit einzigartigen Fähigkeiten stoßen werdet. Der Höhepunkt wird schließlich der so genannte Gauntlet, der euch alles abverlangen soll.

Der Entwickler verspricht eine zehn Stunden lange Kampagne während derer ihr auch auf neue Gegner mit einzigartigen Fähigkeiten stoßen werdet. Der Höhepunkt wird schließlich der so genannte Gauntlet, der euch alles abverlangen soll. Zwei verschiedene Überlebenden-Duos: Ihr könnt mit Quincy und Helena starten oder mit Larisse und Fiona. Bei den ersten beiden handelt es sich um einen ehemaligen Gefangenen und seine Partnerin, die nach einem alten Freund ihres Bosses suchen. Das zweite Paar hingegen besteht aus der Tochter eines bekannten Verbrechers und ihrer Tante.

Ihr könnt mit Quincy und Helena starten oder mit Larisse und Fiona. Bei den ersten beiden handelt es sich um einen ehemaligen Gefangenen und seine Partnerin, die nach einem alten Freund ihres Bosses suchen. Das zweite Paar hingegen besteht aus der Tochter eines bekannten Verbrechers und ihrer Tante. Eine neue alte Map: Trumbull Valley ist bereits aus dem ersten Teil bekannt, jedoch ein neuer Ort in State of Decay 2. Euer Lager schlagt ihr hier in Jurassic Junction auf. Hier sollt ihr genug Platz haben, um die bisher größte Basis der Franchise bauen zu können.

Klein aber fein

Neue Einrichtungen, die es nur im Heartland-DLC gibt

Die Beantwortung von wichtigen Storyfragen

Drei neue Gegner: Der Plague Bloater, Blood Feral, Plague Screamer. Zudem stoßt ihr auf den Blood Juggernaut aus dem Daybreak Pack.

Neue Achievements

Der Entwickler teaserte bereits an, dass Heartland nicht das Ende von State of Decay sein wird. So sollt ihr nicht nur Hinweise auf die Vergangenheit der Spielgeschichte finden, sondern auch welche auf die Zukunft. Daraus lässt sich ableiten, dass das Studio entweder weitere Inhalte, oder einen kompletten Nachfolger zum Zombie-Survivalspiel plant.

