State of Decay 2 - Wird offenbar auch auf Steam erscheinen

Ups, da haben sich Undead Labs, die Entwickler von State of Decay 2, wohl verraten. In einem Livestream zum Spiel, ploppte vor einigen Tagen im Rahmen der PAX East Demo plötzlich eine Fehlermeldung auf, die offensichtlich von Steam stammte. Sie erwähnte eine fehlgeschlagene Verbindung zur Valve-Plattform. Die Empfehlung: Die Verbindung zu Steam musste wieder hergestellt werden. Aufgefallen ist dieser Fauxpas dem Resetera-User Chairmanchuck.

Diese Panne deutet daraufhin, dass Undead Labs im Stream bereits die Steam-Fassung von State of Decay 2 zockte. Bislang ist für den PC nur eine Version für den Windows Store angekündigt worden. Diese soll am 22. Mai erscheinen. Womöglich wird das Spiel aber auch zeitgleich auf Steam veröffentlicht.

State of Decay 2 - Screenshots ansehen

FAQ auf Webseite deuten ebenfalls auf Steam-Fassung hin

Überraschend wäre dieser Schritt nicht, denn auf der offiziellen Webseite zu State of Decay 2 schreiben die Entwickler in den FAQ auf die Frage »Und was ist mit Steam?«: »Haltet euch bereit – Wir haben mehr mit euch in der Zukunft zu teilen.«

Wer sich unabhängig davon die Wartezeit zum Release des Zombie-Shooters versüßen will, der kann sich aktuelles Gameplay von der PAX East zu Gemüte führen. YouTuber »GoodGameBro« hat im folgenden Video 20 Minuten Material von der Messe aufgenommen, in dem er sich mit einem Koop-Gefährten seinen Weg durch Lagerhallen und Häuser bahnt. Natürlich trifft er dabei auf Zombies und menschliche KI-Gegner.

Teilt uns in den Kommentaren mit, ob State of Decay 2 auf eurer Liste steht und ob ihr eine Steam-Version begrüßen würdet!