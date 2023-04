Steam: 5 Spiele mit den verrücktesten Achievements

Steam-Achievements gibt es wie Sand am Meer. Wir haben euch einige der lustigsten und verrücktesten Errungenschaften herausgesucht.

Achievement, Substantiv, neutrum [das]. Englisch für Erfolg. Positives Ergebnis einer Bemühung. Und manchmal der größte Alptraum für Steam-Spieler. Statt uns einfach nur für unsere Ingame-Handlungen zu belohnen, erlauben sich einige Entwickler einen Spaß mit den Errungenschaften und stellen uns vor unmögliche Herausforderungen oder undurchsichtige Rätsel.

Wir haben euch fünf Spiele mit den lustigsten und verrücktesten Steam-Achievements rausgesucht. Ihr kennt noch mehr? Verratet sie uns gerne in den Kommentaren!

The Stanley Parable

Der Walking-Simulator The Stanley Parable ist dafür bekannt, gerne mal mit konventioneller Spielerführung und der vierten Wand zu brechen. Es überrascht uns also überhaupt nicht, dass auch die Steam-Achievements zu diesem Spiel etwas unkonventionell sind.

Das Achievement »Go Outside« bekommt ihr etwa erst, wenn ihr das Spiel fünf Jahre lang nicht startet. In der Deluxe Edition sind es sogar zehn! »Commitment« hingegen gibt es, wenn ihr das Spiel einen gesamten Dienstag lang laufen lasst. Und ja, ganze 2,4 Prozent der Steam-Spieler haben das durchgezogen.

Andere Achievements wie »Unachievable« oder »8888888888888888« geben nicht einmal Hinweise darauf, was zu tun ist. Dennoch haben 21,8 Prozent herausgefunden, dass man acht mal die Zahl 8 in den Computer des Bosses eingeben soll.

5,7 Prozent haben sogar das Unmögliche geschafft und das Achievement »Unachievable« freigeschaltet. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, was tatsächlich die Lösung dafür ist. Manche schalten die Errungenschaft komplett random frei. Andere behelfen sich mit der Entwickler-Konsole.

The Stanley Parable gehört zu den ungewöhnlichsten Spielen. Gewöhnliche Achievements hätten uns wirklich gewundert.

Train Simulator

Der Train Simulator gehört zu den beliebtesten Zug-Simulationen für Fans von Eisenbahnen und Bahnstrecken. Wer dachte, dass ein DB-Ticket teuer ist, hat wahrscheinlich noch nicht auf die DLC-Liste der Simulation geschaut.

Das Spiel bietet über 700 Erweiterungen an. Wir trauen uns gar nicht, die Gesamtsumme auszusprechen, die ihr für das vollständige Spielerlebnis ausgeben müsstet. Wir bewegen uns mittlerweile im fünfstelligen Bereich! Schon 2022 kratzte der Simulator an der 10.000 Euro-Grenze.

Und genau das ist der Grund, weshalb die Achievements von Train Simulator von so wenigen Spielerinnen und Spielern freigeschaltet werden. Sieht man sich die Errungenschaften an, die von weniger als einem Prozent freigespielt wurden, stellt man fest, dass viele davon an die DLCs gekoppelt sind. Wie es scheint, sind selbst die härtesten Eisenbahn-Fans nicht bereit, ihre Sparschweinchen für die Achievements zu schlachten.

10.000 Euro für die gesamte Spielerfahrung und alle Steam-Achievements? Ob es euch das wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Devil Daggers

500 Sekunden klingt nicht nach viel. In 8 Minuten und 20 Sekunden könnt ihr ein Brötchen aufbacken, einen aromatischen Tee ziehen lassen oder ein paar Runden in Mario Kart drehen. Wer aber schon mal Planks ausprobiert hat, weiß, wie lange sich eine Minute, geschweige denn acht anfühlen können.

500 schwitzige Sekunden müsst ihr auch in Devil Daggers überleben, wenn ihr das einzige Achievement des Spiels freispielen wollt. Der schnelle Shooter steckt euch in eine Arena mit dämonischen Kreaturen und ist dabei erbarmungslos. Kein Wunder, dass es bisher nur 0,3 Prozent aller Spielerinnen und Spieler geschafft haben, so lange zu überleben, wie das Licht braucht, um von der Sonne aus die Erde zu erreichen.

Dieser Spieler hat einen unglaublichen Run von 502 Sekunden geschafft. Sein Gameplay von Devil Dagger könnt ihr euch hier anschauen:

Half-Life 2: Episode 2

Escort-Missionen in Videospielen sorgen weltweit für tiefe Seufzer, schnalzende Zungen und rollende Augen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb das Achievement »Apollo Zwerg« in Half-Life 2: Episode 2 bisher nur von 8,7 Prozent der Spielenden freigeschaltet wurde.

Hier müsst ihr allerdings nicht etwa einen Menschen ans Ziel begleiten, sondern einen ... Gartenzwerg. Und zwar durch das ganze Spiel. Ja, richtig gehört! Euren kleinen bärtigen Freund sammelt ihr bereits auf der ersten Map The White Forrest auf und müsst ihn bis ans Ende tragen, um ihn dann in die Rakete zu setzen und ins All zu befördern. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Sprung für die Garten-Dekoration.

Crusader Kings 2

Die Crusader Kings-Reihe von Paradox ist dafür bekannt, skurrile Szenarien zu erschaffen. Von Betrug, Intrigen bis hin zu Inzest - nichts ist dem komplexen Strategiespiel heilig. Ein Blick auf die Achievement-Liste offenbart, dass der Großteil der Errungenschaften von weniger als 5 Prozent der Steam-Spielerinnen und -Spieler freigespielt wurde. Ihr fragt euch, warum?

Mit einem Charakter, der Devine Marriages praktiziert, müsst ihr für das Achievement »Family First« eure Schwester oder euren Bruder, einen Elternteil und eins eurer Kinder gleichzeitig als Ehepartner haben. Für »Papal Mache« müsst ihr den Papst mit Elefanten zertrampeln. Kleiner Snack gefällig? Die Errungenschaft »Bön Appétit!« bekommt ihr, wenn ihr einen Charakter esst, der der Bön-Religion angehört.

Ob es wohl das Moralverständnis und das Gewissen der Spielerinnen und Spieler ist, die sie daran hindern, die kuriosen Errungenschaften freizuspielen?

Je skrupelloser ihr in Crusader Kings 2 seid, desto mehr Achievements könnt ihr freispielen.

Kennt ihr noch mehr verrückte, alberne oder unmögliche Steam-Achievements? Habt ihr einige Errungenschaften aus unserer Liste vielleicht sogar schon selbst freigeschaltet? Oder interessieren euch Achievements gar nicht? Und seid ehrlich: Welche Skandale habt ihr bereits in Crusader King erlebt? Teilt und eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren!