Stalker 2 gehört zu den großen Gewinnern des Vorweihnachtsgeschäfts.

Traditionell heben sich viele Publisher die großen Spiele-Hämmer für das Weihnachtsgeschäft auf. Selten sitzt schließlich die Brieftasche lockerer als mit den Wunschzetteln der Lieben im Hinterkopf. Das merken wir auch an lange ersehnten Releases, die jetzt kommen und hohe Umsätze auf Steam generieren.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Drei Chartstürmer in den Top 10

Drei Neuerscheinungen mit großen Fan-Gemeinden schlagen so gut wie gleichzeitig bei Steam auf. Entsprechend ist es keine Überraschung, dass alle drei auch eine hohe Platzierung in den wöchentlichen Bestsellern ergattern.

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Die Gerüchte stimmen, Stalker 2 ist wirklich erschienen – und belegt mal eben den einsamen Spitzenplatz der umsatzstärksten Produkte der Woche auf Steam. Laut Entwickler GSC Game World verkaufte sich der Titel bereits über eine Million mal, trotz diverser Probleme.

Indes raufen wir uns immer noch die Haare über den Nachfolger, denn das Spiel weist vor allem in jenen Bereichen Probleme auf, die Spielerinnen und Spieler erst nach vielen, vielen Spielstunden zu Gesicht bekommen. Daraus resultierende Diskrepanzen hat GameStar-Chefredakteur Heiko in seiner Kolumne zu Stalker 2 auf den Punkt gebracht:

Path of Exile 2

Path of Exile 2

Okay, Path of Exile 2 ist eigentlich noch nicht richtig erschienen, eher durch Supporter-Pakete auf Steam zum Vorverkauf verfügbar geworden. Damit landet der lange erwartete Diablo-Konkurrent auf dem siebten Platz der Steam Top 10.

In einem anderen Artikel erfahrt ihr, was wir von Path of Exile 2 und seinem Endgame halten.

Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024

Und noch ein direkter Nachfolger, der sich in den Steam-Bestsellern der Woche den sechsten Platz erfliegt. Allerdings trüben beim Flight Simulator 2024 zahlreiche negative Steam-Reviews von Spielerinnen und Spielern das Bild, die einen unfertigen Zustand bemängeln.

Auch wir hatten Startschwierigkeiten, können aber zumindest einen Test-Ersteindruck vom Flight Simulator 2024 wiedergeben.

Die kompletten Top 10 auf Steam

Die kompletten Top 10 auf Steam