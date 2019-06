Steam enthüllt neues Bibliothek-Design für baldige öffentliche Beta

Valve hat in einem Blogeintrag erstmals offiziell das neue Design der Steam-Bibliothek vorgestellt. Der Post richtet sich vorrangig an Entwickler und erklärt ihnen, wie sie ihre Spiele-Einträge für das überarbeitete Layout anpassen. In diesem Zuge erhalten aber auch Kunden einen ersten Einblick.

Was ändert sich in der Steam Library?

Die neue Bibliothek vermischt die alte Listen- und Rasteransichten in ein gemeinsames Design. Links seht ihr eine übersichtliche Liste eurer Steam-Spiele, rechts ein visuell ansprechenderes Raster mit Cover-Grafiken. Das bietet außerdem mehr Anpassungs-Optionen. Zum Beispiel könnt ihr nur eure aktuell installierten Spiele anzeigen lassen und festlegen, nach welcher Logik sie sortiert werden. Im Anschauungs-Screenshot werden etwa zuerst die Favoriten angezeigt.

Darüber prangen eure jüngst gespielten Titel und ein Banner mit den aktuellsten größeren Updates für Spiele in eurer Bibliothek. Auch hier setzt Valve stärker auf mehr Grafiken und Banner in der Bibliothek. Gleiches gilt für die aufgebohrte Detail-Seite für die einzelnen Spiele:

Hier sticht vor allem ins Auge, dass der Steam Workshop noch auffälliger platziert ist als vorher. Das entsprechende Widget zeigt neben bereits abonnierten Mods nun auch aktuell beliebte an, für die wir uns dann mit einem Mausklick direkt ebenfalls eintragen können.

Ebenso scheint es einfacher zu werden, mit Freunden zu spielen. Die Liste der Freunde, die das Spiel besitzen, wird nun größer angezeigt und schlüsselt jetzt detailliert auf, welche von ihnen in jüngerer Zeit gespielt haben und damit am wahrscheinlichsten als Koop-Kollegen parat stünden.

Einen genauen Release-Termin für die neue Bibliothek verrät Valve noch nicht. Die öffentliche Beta soll aber »in wenigen Wochen« beginnen.