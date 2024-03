C&C: Auf Steam gibt's 4 Strategiespiel-Klassiker für weniger als 8 Euro

Es ist mal wieder an der Zeit, eine Basis zu errichten, findet ihr nicht auch?

Ihr Sammler wird angegriffen - Bei diesem Satz bekommt ihr sofort eine angenehm prickelnde Gänsehaut am ganzen Körper? Dann gehört ihr zu uns, den Fans von Command & Conquer!

Auf Steam ist gerade alles angerichtet für ein Strategie-Spektakel. Denn EA hat bei gleich vier Spielen seiner auf dem PC schon seit Jahren nicht mehr angerührten Kultreihe den Rotstift angesetzt - und zwar beim Preis!

Um es mit den Worten eines Mammutpanzers in Tiberium Wars zu sagen: Das wird ein Spaß!

Echtzeitstrategie in ihrer reinsten Form

Welche Spiele sind günstiger geworden? Sowohl Command & Conquer 3: Tiberium Wars als auch dessen Addon Kanes Rache sowie Alarmstufe Rot 3 samt Erweiterung Der Aufstand.

Diese Strategie-Klassiker sind auf Steam günstig wie nie zuvor und kosten zusammen nicht einmal acht Euro! Tanya würde vor Freude wohl rufen: Komm Blechbubi, tanz mal!

Nach den Preisänderungen sind die vier Command-&-Conquer-Spiele als Komplettpaket über 60 Euro günstiger.

PLUS 9:23 Faszination Command & Conquer - Teil 1: Die Geburt der Echtzeit-Strategie - Teil 1: Die Geburt der Echtzeit-Strategie

Ist diese Preissenkung dauerhaft oder gar ein Versehen?

Diese Frage ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Denn in der EA App sind die Preise noch die alten. Wir halten es aber für unwahrscheinlich, dass ein Praktikant bei allen vier Steam-Einträgen aus Versehen am Preisschild gewerkelt hat.

Da auf Steam nirgends ein Hinweis zu einer Rabattaktion zu finden ist, stehen die Chancen gut, dass die Preisänderungen permanent sind - wir können es aber nicht garantieren. Wenn es euch also jetzt im Zeigefinger eurer Maus-Hand juckt, solltet ihr besser nicht zu lange zögern.

Wir haben in unserem Archiv so viele Artikel und Videos zu Command & Conquer, dass wir euch damit locker die Wartezeit bis zum nächsten C&C-Strategiespiel auf dem PC vertreiben können. Mit Story-Kampagne, Basisbau und perfektem Multiplayer-Balancing, nicht wahr, EA? Danke schön!

Würdet ihr euch über eine Rückkehr der legendären Spielereihe freuen? Welches war euer erstes C&C und vor allem: welches euer liebstes? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!