Steam und Epic: Am Wochenende sind 6 coole Spiele kostenlos

Ihr habt keinen Bock, darauf zu warten, dass all die coolen Ankündigungen der Game Awards 2022 endlich erscheinen? Dann vertreibt euch doch die Zeit mit ein paar kostenlosen Spielen, die jetzt bereits verfügbar sind! Wie jedes Wochenende gibt's auf Steam und Epic einige Gratis-Spiele, die wir euch ans Herz legen wollen. Auf Steam gelten alle Aktionen nur bis Montag, also ist Eile geboten. Bei Epic habt ihr bis Donnerstag Zeit.

Highlight der Woche: Chivalry 2

14:10 Chivalry 2 - So epische Mittelalter-Schlachten haben wir ewig nicht mehr gespielt

Genre: Multiplayer-Schwertkämpfe | Entwickler: Torn Banner Studios | Release: 12. Juni 2022 | GameStar-Wertung: 83 | Kostenlos bis: Montag, 12. Dezember 2022

Das vormals Epic-exklusive Chivalry 2 ist über das Wochenende via Steam kostenlos spielbar. Das trifft sich ganz gut, denn gerade ist die große Winter Season im Spiel gestartet - komplett mit Battle Pass, neuer Map und genügend Anreiz, sich wieder und wieder in die wilden Multiplayer-Schwertkämpfe zu stürzen. Wobei es in Chivalry 2 weit mehr gibt als nur Schwerter.

Mit Äxten, Lanzen, Bogen, Piken, Speeren und so ziemlich jeder denkbaren Haudrauf-Waffe tretet ihr hier in riesigen Mittelalter-Gefechten gegen Dutzende menschliche Kontrahenten an. Der Multiplayer ist klar das große Augenmerk des Spiels, alternativ gebt ihr euch am Wochenende mit ein paar Bots auf die Rummel. Chivalry 2 setzt seinen Schwerpunkt wie der Vorgänger auf intensive Duelle, in denen Schlagrichtung, Blockgeschwindigkeit und Ausfallschritte über Leben und Tod entscheiden.

Hier geht's zur Steamseite von Chivalry 2

Steam: Weitere kostenlose Free-Trial-Spiele

Auf Steam sind außerdem noch die folgenden Spiele über das Wochenende komplett kostenlos spielbar:

Crossfire: Legion: Das Echtzeit-Strategiespiel mit Sci-Fi-Anstrich hat just am 8. Dezember seinen vollen Release gefeiert. Deshalb könnt ihr es übers Wochenende gratis ausprobieren.

theHunter: Call of the Wild: Diese Jagdsimulation hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, gehört aber zu den besten Vertretern ihres Genres. Das Spiel ist außerdem um 80 Prozent auf schlappe 4 Euro reduziert.

Steam & Epic: Diese Spiele werden dauerhaft verschenkt

Und wie jede Woche gibt's auch einige Spiele, die ihr dauerhaft behalten könnt - sie werden also komplett verschenkt. Mit dabei sind zwei Kandidaten im Epic Store und einer auf Steam.

Kostenlos bei Steam

Capcom Arcade Stadium: Final Fight: Kennt wahrscheinlich niemand mehr, aber Capcom verschenkt einen absoluten Prügelklassiker. Die Arcade-Fassung ist der Super-Nintendo-Version drastisch überlegen.

Kostenlos bei Epic

Wildcat Gun Machine ist ein Bullet-Hell-Shooter, in dem ihr aus der Draufsicht einen Dungeon erkundet und Horden von Monstern über den Haufen ballert. Wie es sich fürs Genre gehört.

Saints Row 4: Re-Elected: Das kultige Open-World-Chaos mit allen 25 DLCs wird ebenfalls dauerhaft verschenkt.

Weitere spannende Spiele im Dezember 2022

Falls euch diese älteren Spiele nicht groß interessieren, schaut doch mal in unsere Video-Übersicht der kommenden Blockbuster im Dezember 2022:

18:06 Neue Spiele im Dezember - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Oh, und schreibt uns natürlich gerne in die Kommentare, ob ihr Chivalry 2 ausprobiert oder keinen Bock auf Mittelalter-Multiplayer habt.