Game Awards 2022: Alle Trailer und Ankündigungen der Show

Die Game Awards sind ein weiteres Mal vorüber und auch ein weiteres Mal waren sie vollgepackt mit neuen Trailern und Ankündigungen. Wir fassen für euch zusammen, damit ihr euch nichts durch die Lappen geht!

Alle Ankündigungen und Trailer der Game Awards 2022

Star Wars Jedi: Survivor

2:08 Star Wars Jedi Survivor: Trailer zeigt Lichtschwertkämpfe und auch einen Releasetermin

Der Nachfolger von Fallen Order zeigt endlich Gameplay – und wie! Die neuen Kampfanimationen vom gealterten Cal Cestis schauen in Survivor richtig smooth aus, die neuen Monster sind toll designt und einen offiziellen Releasetermin gibt es nun auch. Am 17. März 2023 heißt es wieder Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie … Mehr Infos zu Survivor findet ihr hier.

Judas

1:30 Judas: Bioshock-Fans sollten einen Blick auf diesen Shooter werfen

Die Ex-Bioshock-Entwickler von Ghost Story Games zeigen im Trailer ihr aktuelles Projekt Judas. Darin spielt ihr den namensgebenden Protagonisten auf einem untergehenden Raumschiff. Um zu überleben, müsst ihr euch mit euren Feinden verbünden, könnt sie aber auch im richtigen Moment wieder verraten und links liegen lassen. Hier findet ihr noch weitere Infos, was wir zum Projekt bisher wissen.

Hades 2

2:12 Hades 2: Im Nachfolger zum Rogue-Lite-Hit legt ihr euch mit einem Titan an

Das stylische Action-Roguelike Hades erhält einen Nachfolger! Dort schlüpft ihr aber nicht erneut in die Rolle von Zagreus, Sohn von Hades. Nein, diesmal steht Melinoe, Prinzessin der Unterwelt im Fokus. Euer Ziel ist der Tod des Zeit-Titanen Kronos, für das ihr einige Male auch ins Gras beißt – wenn Gras in der Unterwelt wachsen würde. Die Infos sind bisher noch recht rar gesät, aber was es bisher zu wissen gibt, findet ihr in unserer News zu Hades 2 heraus.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

1:32 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zeigt sich erneut im Game Awards-Trailer

Night City, here I come (back)! Cyberpunk 2077 zeigt den ersten Trailer zum dicken Addon Phantom Liberty, bei der ihr nicht nur auf Johnny Silverhand aka Keanu Reeves stoßt, sondern auch auf Hollywood-Schauspieler Idris Elba!

Phantom Libery spielt während der Handlung des Haupttitels. Wenn ihr mehr zum DLC wissen wollt, schaut doch in unserer Übersicht zu Phantom Liberty vorbei.

Diablo 4

2:59 Diablo 4: Trailer zeigt den Krieg zwischen Himmel und Hölle und einen Releasetermin

Hades ist nicht das einzig höllische Actionspiel, was einen Auftritt bei den Game Awards hatte. Diablo 4 zeigt hier nicht nur einen schicken, cineastischen Trailer, sondern kommuniziert dabei auch gleich noch ein Releasedatum: Am 6. Juni 2023 wird das Dämonenschlachten beginnnen. Wir konnten bereits einige Stunden spielen und verraten euch unsere Eindrücke in der dicken Preview zu Diablo 4.

Baldur’s Gate 3

2:17 Baldur's Gate 3: Enthüllt im Trailer seinen Release-Monat und zeigt einen alten Bekannten

Auch zum Rollenspiel von Larian gibt’s neues Bildmaterial zu sehen. Mit Minsc können sich Fans auch auf eine altbekannte Figur freuen. Außerdem gibt’s jetzt mit dem August 2023 auch offiziell einen Releasemonat für Baldur's Gate 3.

Death Stranding 2

3:59 Death Stranding 2: Kojima zeigt im Trailer ein Tentakelbaby und wirft noch mehr Fragen auf

Hideo Kojima hat es mal wieder geschafft, mit einem eigentlich packenden Trailer komplett zu verwirren. Wo im Vorgänger noch ein Baby in der Kapsel war, finden sich jetzt Tentakel – wieso? Keine Ahnung, das weiß vermutlich einzig Kojima selbst. Was wir aber wissen: Norman Reedus kehrt in Death Stranding 2 zurück! Wann genau bleibt aber ebenfalls vorerst unklar.

Suicide Squad: Kill the Justice League

3:10 Suicide Squad ehrt verstorbenen Batman-Sprecher Kevin Conroy mit neuem Trailer

Neues Gameplay gabs leider nicht zu sehen, der Humor des Superschurken-Teams wird aber wieder großgeschrieben. Im Mittelpunkt des Trailers ist aber der von Kevin Conroy gesprochene Batman. Der Synchronsprecher ist im vergangenen Monat verstorben, im Trailer wir im Tribut gezollt. Conroy war auch in den beliebten Arkham-Spielen die Stimme vom Dunklen Ritter.

Returnal

1:17 Returnal: Der Playstation-Hit kommt für PC

Ursprünglich war der Shooter exklusiv für die PlayStation 5, jetzt erscheint Returnal auch für den PC. Anfang 2023 soll der Roguelite-Shooter auch auf den heimischen Computern laufen. Besonders von technischer Sicht ist Returnal eine absolute Wucht.

7 9 Returnal für PlayStation 5 Warum dieses Spiel niemand anders entwickeln konnte

Immortals of Aveum

1:09 Immortals of Aveum: Erster Trailer zum Einzelspieler-Shooter mit Magie statt Waffen

Der erste Trailer zum Singleplayer-Shooter schaut unverschämt gut aus! Ihr werdet offensichtlich aber nicht mit dem Schießeisen hantieren, sondern mit magischen Kräften eure Feinde in die Knie zwingen. Der Titel soll irgendwann im nächsten Jahr erscheinen.

Wayfinder

1:39 Wayfinder: Action-MMO der Ruined King Entwickler zeigt erstes Gameplay

Die Warframe-Macher arbeiten an einem neuen Online-Actionrollenspiel! Wayfinder sieht auf dem ersten Blick wie ein klassisches Fantasy-Rollenspiel mit Steampunk-Akzenten aus, hat aber mit dem Dolch der Düsternis eine spannende Spielmechanik: Ihr könnt damit vor jedem Dungeon Optionen treffen, die euer Erlebnis dort drin stark verändern wird.

Beispielsweise ist das Erscheinen von bestimmten Gegnern und die Art und Menge von auffindbarem Loot Einstellungssache. Wayfinder startet im Frühjahr 2023 in den Early Access.

Dune Awakening

1:23 Dune Awakening: Survival-Spiel zeigt im Trailer das Überleben in der Wüste

Vom Survival-MMO der Conan-Exiles-Entwickler war bisher noch nicht viel zu sehen, lediglich ein erster Render Trailer machte Lust auf mehr. Jetzt gibt das neue Video mehr Einblicke auf die Spielwelt Arrakis, dem Wüstenplaneten aus Buch und Film.

Nightingale

2:11 Nightingale: Die Survival-Hoffnung zeigt neues Gameplay

Und gleich noch ein Survivalspiel! In Nightingale müssen wir aber nicht nur in einer, sondern in vielen Welten ums Überleben kämpfen. Ihr spielt in einer alternativen Welt des 19. Jahrhunderts, als die Portale der Welt zerstört werden und ihr in einen dieser sogenannten Realms strandet.

Meet Your Maker

2:05 Meet Your Maker: Endzeit-Ninjas erobern grausame Festungen, die ihr selbst baut

Der Trailer fasst das Spielprinzip des Actionspiels gut zusammen – ein Spieler baut eine metallische Basis voller Fallen, Gegner und Hindernissen auf, während der Gegner sich durch eben jenes Bauwerk hindurchballern muss, ohne das Zeitliche zu segnen.

Space Marine 2

1:00 Space Marine 2: Im Trailer geht es mit Kettensägenschwert gegen Tyraniden

Erst kürzlich erschien Darktide, da kommt schon das nächste Warhammer-40k-Spiel um die Ecke. Im neuen Trailer des Third-Person-Actionspiels seht ihr, wie ihr euch im Namen des Imperators durch Tyranidenschwärme ballert und schnetzelt.

After Us

1:35 After Us: Ein Endzeit-Spiel mit einem etwas anderen Ansatz

Apokalypse muss nicht immer laut und brutal sein. Der neue Trailer zu After Us beweist das. Ihr spielt den Naturgeist Gaia und sammelt in der trostlosen Welt die Seelen ausgestorbener Tiere und erlebt ihre Geschichte nach. Ganz ohne Action ist der Titel aber auch nicht, hin und wieder müsst ihr euch nämlich gegen mysteriöse Monster durchsetzen.

Blue Protocol

2:15 Blue Protocol: Das neue MMO von Amazon zeigt seinen ersten Trailer

Amazon will sich nach Lost Ark noch mehr im Videospielmarkt festsetzen. Das neue MMORPG Blue Protocol ist da offenbar der nächste Schritt. Im Free2Play-Titel bekämpft ihr als eine von fünf verschiedenen Klassen eure Gegner. Zur Seite stehen euch dann noch Pokémon-ähnliche Echos.

Armored Core 6

2:47 Armored Core 6: Mechwarrior bekommt Konkurrenz von einem Genre-Veteranen

Nach ganzen neun Jahren wurde endlich ein weiteres Armored Core angekündigt. Besonders spannend dabei ist das Entwicklungsstudio: Niemand geringeres als FromSoftware, die Dark Souls- und Elden Ring-Macher arbeiten am sechsten Teil der Reihe, das auch schon 2023 erscheinen soll. Ihr könnt euch also auf fetzige Schlachten mit dicken Mechs freuen.

The Lords of the Fallen

1:39 The Lords of the Fallen: Das Soulslike in Unreal Engine 5 enthüllt erstmals sein Gameplay

Die Mischung aus Reboot und Fortsetzung von Lords of the Fallen (ohne The am Anfang) zeigt im Trailer erstes Gameplay in der Unreal Engine 5. Irgendwann im nächsten Jahr soll der Titel erscheinen.

Banishers: Ghost of New Eden

2:13 Banishers macht euch zu einem mittelalterlichen Geisterjäger

Nordisches Mittelalter, Geister, schicke Grafik – die Neuankündigung zu Banishers hat alles, um zu begeistern. Am Ende des Trailers gibt’s sogar einen kurzen Gameplay-Ausschnitt der Third-Person-Action zu sehen. Das Spiel soll Ende 2023 in die Läden gehen.

Final Fantasy 16

2:42 Final Fantasy 16: Der Revenge-Trailer sagt, wann es frühstens für PC erscheint

Der neue Trailer von Final Fantasy 16 ist nicht nur wieder für alle JRPG-Fans schön anzusehen, sondern kommt auch mit einem Releasedatum daher: Am 22. Juni 2023 erscheint das Abenteuer für die PS5. PC-Spieler müssen sich aber noch gedulden, die Exkulsivität dauert nämlich bis mindestens 2024 an.

The Last of Us: Part 1 für PC

0:35 The Last of Us Part 1: Das geniale Endzeit-Abenteuer wurde für PC angekündigt

Das erste Abenteuer von Joel und Ellie erscheint nun auch auf dem PC, das war schon bekannt. Der kurze Trailer kündigt aber nun auch das Release-Datum an: Am 3. März 2023 könnt ihr ein weiteres Mal gegen Zombies, Fireflys und einer dicken Portion Tränen kämpfen.

Replaced

1:44 Replaced: Eines der hübschesten Pixel-Spiele gibt seinen Release bekannt

Wer noch immer der Meinung ist, Pixel-Spiele können einfach nicht ästhetisch sein, der sollte sich mal den neuen Trailer zu Replaced ansehen. Das Action-Adventure wurde schon 2021 angekündigt, jetzt soll der Release im nächsten Jahr erscheinen. Ihr müsst in der unnachgiebigen, postapokalyptischen Cyberpunk-Welt durchschlagen und überleben.

Tekken 8

1:16 Tekken 8 lässt im neuen Trailer die Muskeln der Unreal Engine 5 spielen

Die Kampfspielreihe ist zurück und zeigt mit dem neuen Trailer gleich mal, wie gut sie in der Unreal Engine 5 aussehen kann! Außerdem wird im Video die neue Story rund um Kazuya und Jin vorgestellt.

Remnant 2

1:55 Remnant 2: Das Soulslike mit Schusswaffen bekommt einen Nachfolger

Nach dem 2019 erschienenen Remnant from the Ashes folgt nun Remnant 2. Der neue Trailer zeigt, wie ihr im Soulslike mit Nah- und Fernkampfwaffen gegen die fiesen Monster bestehen könnt.

Crime Boss Rockay

1:08 In Crime Boss Rockay City dreht sich alles um große Heists

Der neue Heist-Shooter ist vollgepackt mit Stars - so ist unter anderem Chuck Norris, Michael Madsen, Danny Glover, Kim Basinger und viele mehr mit von der Partie! Der neue Trailer verrät jedoch nur wenig vom actionreichen Gameplay, das ihr alleine oder im Koop erleben könnt.

Super Mario Bros. - Der Film

1:35 Super Mario Bros. Film zeigt im Game Awards-Trailer das Pilzkönigreich

Nicht nur Videospiele konnten sich einen Auftritt bei den Game Awards sichern, sondern auch Videospiel-Verfilmungen! So ist ein neuer Trailer zum Animationsfilm Super Mario Bros. auch erschienen. Im Trailer seht ihr das Pilzkönigreich in all seiner Pracht.

Hellboy Web of Wyrd

Wer von all den Marvel- und DC-Helden eine Pause braucht, kann sich auf Hellboy Web of Wyrd freuen. Die stylische Third-Person-Action zeigt im Trailer bereits ein bisschen Gameplay.

Vampire Survivors

Vampire Survivors kommt auf iOS und Android - und zwar kostenlos! Wie das Ganze auf dem Handy aussehen wird, könnt ihr im kurzen Trailer schon sehen. Der Release ist noch eine besondere Überraschung, ihr könnt euch den Titel nämlich schon jetzt direkt herunterladen.

Weitere Ankündigungen

Als ob das nicht schon genug wäre, gab es während der Show dann noch folgende Ankündigungen, die wir euch im Schnelldurchlauf vorstellen:

Atomic Heart - Neuer Trailer zum abgedrehten Shooter in der Sovietunion

- Neuer Trailer zum abgedrehten Shooter in der Sovietunion Earthblade - Atmosphärischer Side Scroller wird im Trailer vorgestellt

- Atmosphärischer Side Scroller wird im Trailer vorgestellt Forspoken - Das Actionspiel erhält eine Demo für die PS5, außerdem gibt's einen neuen Trailer

- Das Actionspiel erhält eine Demo für die PS5, außerdem gibt's einen neuen Trailer Dead Cells - DLC Return to Castlevania erschein 2023

- DLC Return to Castlevania erschein 2023 Horizon Forbidden West - Story-DLC Burning Shores mit Trailer angekündigt

- Story-DLC Burning Shores mit Trailer angekündigt Horizon Call of the Mountain - Das PSVR 2-Spiel zeigt einen neuen Trailer

- Das PSVR 2-Spiel zeigt einen neuen Trailer Post Trauma - Neuer Trailer zum Horrorspiel

- Neuer Trailer zum Horrorspiel Viewfinder - Neuer Trailer zum Puzzlespiel

- Neuer Trailer zum Puzzlespiel Among Us - Neuer Spielmodus ist direkt, also am 9. Dezember erschienen

- Neuer Spielmodus ist direkt, also am 9. Dezember erschienen Street Fighter 6 - Release ist am 2. Juni 2023

- Release ist am 2. Juni 2023 Destiny 2 - Trailer zeigt das neue Addon Lightfall

- Trailer zeigt das neue Addon Lightfall Fire Emblem Engage - Expansion Pass folgt am 20. Januar 2023

- Expansion Pass folgt am 20. Januar 2023 Behemoth - PSVR 2-Actionspiel wurde mit einem Trailer angekündigt

- PSVR 2-Actionspiel wurde mit einem Trailer angekündigt Company of Heroes 3 - erscheint 2023 auch für Konsole

- erscheint 2023 auch für Konsole Crash Team Rumble - Trailer kündigt Multiplayer-Titel mit Crash Bandicoot an

- Trailer kündigt Multiplayer-Titel mit Crash Bandicoot an Scares Above - Das Sci-Fi-Abenteuer erscheint am 27. Februar 2023

- Das Sci-Fi-Abenteuer erscheint am 27. Februar 2023 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Vorgeschichte zu Bayonetta erscheint am 17. März 2023

- Vorgeschichte zu Bayonetta erscheint am 17. März 2023 Transformers Reactivate - wurde mit einem Trailer angekündigt

- wurde mit einem Trailer angekündigt Relic Hunters Legend - Neuer Trailer und Closed-Beta-Ankündigung

Wenn ihr wissen wollt, wer bei den Awards siegreich die Tribüne verlassen hat, dann schaut mal bei diesem Artikel vorbei:

15 1 Game Awards 2022 Alle Gewinner und das Game of the Year in der Übersicht

Das waren sie, die Ankündigungen und Trailer der diesjährigen Game Awards! Was ist euer Highlight der Show? Welches Spiel vermisst ihr schmerzlich? Und von welchem Trailer habt ihr euch mehr erhofft? Schreibt es gerne in die Kommentare!