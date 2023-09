Bei Steam und Epic sind am Wochenende drei Spiele gratis, darunter ein echter Koop-Hit

Dead by Daylight will euch mit einem Gratisangebot von Baldur's Gate 3 und Starfield weglocken.

Mit Baldur’s Gate 3 und Starfield gleichzeitig zu konkurrieren, trauen sich nur die wenigsten Spiele. Kein Wunder also, dass die üblichen kostenlosen Angebote zum Wochenende diesmal dünn ausfallen. Aber immerhin drei Titel mit sehr guten Nutzerwertungen wollen euch überzeugen! Wir haben alle Infos für euch.

Highlight der Woche: Dead by Daylight

Genre: Survival-Horror / Koop | Entwickler: Behaviour Interactive | Kostenlos spielbar bis: 4. September 2023

Wenn ihr mal wieder ausprobieren wollt, ob eure Stimmbänder noch richtig funktionieren, schnappt euch ein paar Freunde und werft den asymmetrischen Koop-Horror Dead by Daylight an. Darin versuchen vier Spieler vor einem mächtigen Killer zu fliehen, etwa Sadako aus The Ring oder dem Alien aus … Alien.

Dabei solltet ihr als Team zusammenarbeiten – und je nachdem wie smart ihr euch anstellt, ist Jubel oder Frustgeplärr fast vorprogrammiert. Dead by Daylight erfreut sich auch sieben Jahre nach seinem Release noch großer Beliebtheit, die Entwickler halten das Spiel mit regelmäßigen Events und Updates am Leben. Kürzlich kam etwa Nicholas Cage dazu. Kein Witz, schaut es euch im Trailer an. Außerdem gibt es inzwischen eine offizielle Dating-Sim zum Spiel.

Normalerweise kostet Dead by Daylight 20 Euro, bis zum 12. September ist es bei Steam auf 10 Euro reduziert. Auch ein großer Teil der 40 verfügbaren DLCs mit neuen Killern und Überlebenden ist bis zu 50 Prozent runtergesetzt.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Die Liste ist kurz, denn sie besteht diesmal nur aus zwei Titeln. Die euch aber ziemlich lang beschäftigen könnten!

Cave Story+: Lasst euch vom Pixellook nicht direkt abschrecken, das Spiel hat nicht umsonst 98 Prozent positive Nutzer-Reviews bei Steam abgesahnt. Wenn ihr das Spiel zu eurer Bibliothek hinzufügt, dürft ihr es dauerhaft behalten, damit spart ihr euch den üblichen Kaufpreis von 12 Euro. Für wen es sich lohnt, lest ihr hier ganz ausführlich.

Rainbow Six: Siege: Ubisoft bietet eine kostenlose Probewoche an, in der ihr den beliebten Multiplayer-Shooter ausprobieren könnt. Das Angebot gilt via Epic oder den Konsolen-Stores. Euer erspielter Fortschritt bleibt euch erhalten, falls ihr das Spiel nach der Probezeit kauft. Die Probezeit läuft bis zum 4. September.

Wie sieht's bei euch aus: Ist bei den beiden kostenlosen Spielen fürs erste Septemberwochenende 2023 auch was für euch dabei? Oder seid ihr mit den riesigen neuen Rollenspielen Baldur’s Gate 3 und Starfield beschäftigt? Schreibt uns gern in die Kommentare, mit welchem Spiel ihr eure freien Tage verbringen werdet!