Steam veröffentlicht neue Hardware-Umfrage und sorgt bei den Monitoren für Stirnrunzeln

Die neue Steam-Umfrage überrascht bei den Displays.

Für jeden Monat veröffentlicht Steam seine Hardware-Umfrage - so auch für den November. Wie üblich wird dort aufgeschlüsselt, mit welcher Hardware die Nutzer der Plattform spielen.

Neben den üblichen Entwicklungen, die dort von Monat zu Monat zu verfolgen sind, gibt es in der neuesten Ausgabe der Umfrage aber eine große Überraschung. Denn bei den Monitoren ist eine Kategorie eingebrochen, von der man das so wohl am wenigsten erwartet hätte: WQHD-Monitore.

Steam-Umfrage: Deutlich weniger WQHD-Displays

Monitore mit der Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln, auch 1440p oder WQHD genannt, galten aktuell eigentlich als großer Trend. Es war sogar abzusehen, dass WQHD das lange beliebteste Format, Full-HD, bald ablösen könnte.

Im Februar etwa fragten unsere Kollegen von Mein-MMO ihre Community nach deren verwendeter Auflösung. Das Ergebnis: Full-HD konnte sich mit gerade einmal 0,66 Prozent Vorsprung vor WQHD behaupten.

Jetzt die große Überraschung: Bei Steam waren Monitore mit WQHD-Auflösung diesen Monat plötzlich deutlich unbeliebter. Im Vergleich zum Vormonat fiel der Wert von 23,14 Prozent auf 15,97 Prozent - also um fast ein Drittel.

Gewinner waren nahezu alle anderen Auflösungen, es scheint also keinen neuen Stern am Himmel zu geben, der den Platz als heißer Trendsetter einnimmt.

In eine ähnliche Kerbe schlägt der Arbeitsspeicher. Dort sinkt der Anteil an 32 GB in Spielerechnern von 30,96 Prozent auf 22,77 Prozent, während alle anderen Speichergrößen zulegen.

Steam-Umfrage: Was sich sonst noch tut

Die weiteren Entwicklungen sind keine großen Überraschungen, sondern setzen bestehende Trends fort:

Beim Betriebssystem krallt sich noch immer Windows 10 an der Spitze fest, hat das Rennen aber trotzdem bereits verloren. Der ehemalige Platzhirsch verliert 12,05 Prozentpunkte und liegt noch knapp vor Windows 11, das 11,51 Prozentpunkte hinzugewinnt.

Auch im Bereich der Grafikkarten könnte es bald einen neuen Sieger geben. Denn noch immer posiert dort die RTX 3060 von Nvidia auf Platz 1, sie verliert aber fast die Hälfte ihrer Prozentpunkte: Von 9,68 Prozent geht es runter auf 4,89 Prozent. Größte Gewinner: Die RTX 3060 Laptop (+1,13 Prozent) und der alte Klassiker GTX 1650 (+1,06 Prozent)

Alana Friedrichs Das meint die Expertin: Woran der Absturz von WQHD liegt, geht aus der Umfrage nicht klar hervor. Möglich ist, dass es sich um einen Fehler seitens Valve handelt - allerdings dürfte dieser dann mittlerweile aufgefallen und behoben worden sein. Also bleibt der Blick in die Glaskugel:



Als Erklärungsmöglichkeit wäre da zum einen die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Spieler mit knapperem Budget eher zu Full-HD-Monitore greifen lässt, während Enthusiasten sich nicht abschrecken lassen und weiter 4K-Displays kaufen. Dazu passt auch die aktuelle Entwicklung beim RAM.



Zum anderen möglich: Für die Verschiebung ist der Black Friday verantwortlich, bei dem WQHD-Displays zu weniger attraktiven Preisen angeboten wurden. Das deckt sich allerdings nicht ganz mit meiner Erfahrung, immerhin haben wir in unseren Tipps der Redaktion gleich zwei Monitore mit dieser oder einer ähnlichen Auflösung als besonders empfehlenswert angepriesen.



Zuletzt kann es natürlich auch an der statistischen Signifikanz der Umfrage liegen: Jeden Monat wird nur ein Teil der Nutzerschaft zu ihrer Hardware befragt, wodurch die Ergebnisse immer nur eine Annäherung an die Realität sind.

Was meint ihr? Woran liegt der Einbruch von WQHD, 32 GB RAM und RTX 3060? Ist es die aktuelle wirtschaftliche Lage, der Black Friday, reiner Zufall oder etwas ganz anderes? Macht ihr regelmäßig bei der Hardware-Umfrage von Steam mit? Und welche beliebte Hardware kommt in eurem Gaming-PC zum Einsatz? Schreibt es uns in die Kommentare!