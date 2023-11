Steam: Wenn ihr gerne mit Controller spielt, wird die Spieleplattform für euch jetzt besser

Steam bekommt ein neues Feature für PlayStation-Controller. (Quelle: stock.adobe.com - mino21)

Es gibt Genres, für die sind Maus und Tastatur einfach gemacht. Gerade für Echtzeit-Strategie oder Shooter ist die präzise Eingabe über die klassische PC-Steuerung einfach Gold wert.

Aber auch Desktop-Spieler haben schon längst erkannt: Rennspiele wie Forza Horizon 5, Portierungen wie Marvels Spider-Man und viele andere Titel werden besser, wenn man Maus und Tastatur gegen einen Controller austauscht.

Gerade die Xbox-Controller von Microsoft sind mittlerweile auch dafür ausgelegt, am PC ohne Ärger zu funktionieren. Wenn ein Spiel den Controller aktiv unterstützt, wird das auf der Steam-Shopseite und in eurer Spielebibliothek sogar seit längerer Zeit direkt angezeigt.

Der zweite große First-Party-Controller, Sonys DualSense für die PlayStation 5, blieb da bisher außen vor - bis jetzt.

Steam zeigt Support von PlayStation-Controllern direkt an

Wie Valve, das Unternehmen hinter Steam, in einem Blogbeitrag bekannt gibt, wird ab sofort auch die Unterstützung von PlayStation-Controllern unter einem Spiel präsentiert. Dabei unterscheidet Steam zwischen den beiden Controller-Typen:

Der Controller kam in vier verschiedenen Ausführungen bei den älteren Konsolen PlayStation bis PlayStation 4 zum Einsatz. DualSense: Der Controller hat mit Einführung der PlayStation 5 sein obiges Geschwistermodell abgelöst.

Der DualSense-Controller wurde gemeinsam mit der PlayStation 5 eingeführt.

Das soll laut Valve gleich zwei Vorteile bieten: Zum einen erlaubt es euch, schneller herauszufinden, ob ein von euch gekauftes Spiel auch mit Sony-Controller gespielt werden kann, ohne dass es einer langwierigen Einstellung bedürfte. Dementsprechend könnt ihr nun auch eure Bibliothek nach Unterstützung der einzelnen Controller filtern.

Zum anderen möchte Valve es euch damit leichter machen, neue Spiele zu entdecken (und zu kaufen), die problemlos mit PlayStation-Controllern zusammenarbeiten. Dafür gibt es ab sofort auch eine Reihe neuer Features.

0:36 So sieht das neue Steam Deck mit OLED-Display von Valve aus.

Den Anfang macht die Möglichkeit, bei der Suche im Steam-Shop gezielt nach Controller-Typ zu filtern. Außerdem gibt es weitere Informationen auf der Shopseite einzelner Spiele.

Dort sollen euch ab sofort Infos zu den drei Controllern angezeigt werden. Zudem werden Spiele ausgezeichnet, welche die Steam-Eingabe-API vollständig nutzen. Valve spricht auch davon, dass die Anzeige anhand eurer kürzlichen Controller-Verwendung personalisiert werden soll.

Den Abschluss bei den neuen Funktionen zum Finden von Controller-Titeln macht eine überarbeitete Unterseite im Steam-Shop.

Hub für Controller-Spiele überarbeitet

Wer Spiele mit Controller-Unterstützung sucht, findet die laut Steam am einfachsten über den Shop-Hub Unterstützung von Controllern. Mit der Einführung des Features hat Steam diese Seite leicht angepasst:

Um die Angebote auf die Controller zuzuschneiden, die ihr auch tatsächlich besitzt, könnt ihr in dem Hub jetzt filtern, ob euch Titel mit Support des Xbox-, DualShock- oder DualSense-Controllers angezeigt werden. Auch könnt ihr jederzeit auf die Standardansicht für alle Controller zurückkehren.

Mehr zum Thema lesen: Der große Steam Herbst Sale ist gestartet und wir haben 30 fantastische Deals für euch

Was meint ihr? Ist die Aufteilung nach verschiedenen Controller-Typen bei Steam ein nützliches Feature? Oder hätte Valve die Ressourcen bei Steam an anderer Stelle viel besser investiert? Für welche Spiele-Genres nutzt ihr selbst gerne Controller und wo bleibt ihr lieber bei Maus und Tastatur? Und welcher Controller ist euer Favorit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!