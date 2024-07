Valve ist ein Gaming-Gigant, aber überraschend klein: Nur 79 Leute arbeiten an Steam

Valve besteht aus erstaunlich wenigen Menschen.

Steam ist aus dem modernen Gaming kaum wegzudenken. Da liegt die Idee nahe, dass Inhaber Valve bestimmt ein riesiges Studio mit tausenden Angestellten ist. Aber weit gefehlt, wie gerade im Zuge eines Rechtsstreits herauskam.

Im Zuge einer Klage von Wolfire Games wegen angeblicher Monopolisierung von Valve wurden auch die Zahlen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veröffentlicht. Das Studio besteht demnach aus ungefähr 336 Leuten – extrem wenig im Vergleich zu anderen Branchen-Größen.

Valve ist in dieser einen Hinsicht ein Zwerg

Diese Zahl galt zumindest im Jahr 2021, es kann sein, dass seitdem ein paar Leute dazugekommen oder gegangen sind. An Steam selbst arbeitet nochmal nur ein Teil des gesamten Teams, nämlich 79 Personen.

Im Hardware-Team saßen 2021 laut The Verge sogar nur 41 Angestellte. Vermutlich sind es inzwischen mehr, nachdem sich das Steam Deck als Erfolg erwiesen hat. In dieser Abteilung sollen 17 Millionen US-Dollar Lohn pro Jahr ausgezahlt worden sein, was einem Jahresgehalt pro Kopf von über 400.000 US-Dollar entsprechen würde – aber vermutlich werden nicht alle gleich bezahlt.

PLUS 25:34 DevPlay: Warum noch Vollpreis für ein Spiel zahlen?

Valve gibt auch an, dass die Profitabilität pro Kopf bei ihnen deutlich höher sei als bei anderen Unternehmen wie Google oder Microsoft. Das bedeutet, dass die einzelnen Angestellten mehr Umsatz erwirtschaften.

Im Vergleich mit anderen Gaming-Giganten sieht Valve in dieser Hinsicht winzig aus: Microsoft hat rund 20.000 Angestellte. CD Projekt Red, das ja ebenfalls neben der hauseigenen Spielentwicklung die Plattform GOG betreibt, besteht aus über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Selbst das Indie-Studio Larian kommt mit circa 470 Angestellten auf eine höhere Zahl.

Valve Corporation wurde 1996 von Gabe Newell und Mike Harrington gegründet, die vorher bei Microsoft gearbeitet hatten. Das Geschäftsmodell steht auf den drei Säulen Spielentwicklung (Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 und so weiter), Software und Hardware. 2022 hat das Unternehmen etwa 13 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet.