Steam: Neue Survival-Hoffnung erscheint diese Woche und setzt auf die Stärken von Subnautica

Am Donnerstag bekommt die weite Welt der Survivalspiele spannenden Zuwachs: Forever Skies startet auf Steam in den Early Access und will mehr bieten als viele Konkurrenten.

Um den üblichen Gameplay-Loop aus Holz hacken, Steine klopfen und Ausrüstung herstellen kommt kein Survival Game herum, aber der neue Rivale für Sons of the Forest und Co. hat viele spannende Ideen. Wir erklären euch, warum das Spiel jetzt schon bei zehntausenden Spielern auf der Steam-Wishlist landen konnte.

Subnautica, aber in der Luft

Worum geht's? Auch Forever Skies spielt, wie so viele Survivalspiele, in der Postapokalypse. Die Erde wurde von einer Umweltkatastrophe zerstört und mit giftigem grünem Gas geflutet. Die Menschheit hat ihre Heimat größtenteils verlassen, aber als mutiger Pionier kehrt ihr nun zurück und probiert, eine Lösung für das Gasproblem zu finden.

Eine Basis könnt ihr auf der toxischen Erdoberfläche aber nicht errichten - deshalb baut ihr sie einfach in den Wolken und könnt sie sogar überall mit hinnehmen. Ihr seid hier nämlich auf eurem eigenen Luftschiff unterwegs, das euch über gefährliche Staubstürme und rostige Großstadtruinen hinwegfliegen lässt.

Einen Blick auf den coolen Zeppelin, der sich übrigens im Laufe des Spiels auch mit diversen Modulen upgraden lässt, könnt ihr im Trailer werfen:

1:56 Forever Skies: Neuer Trailer verrät, wann das Sci-Fi-Survivalspiel in den Early Access startet

Um Rohstoffe, Nahrung und Wasser zu sammeln, müsst ihr aber trotzdem immer wieder euer schwebendes Schloss verlassen und mit Spezialausrüstung bewaffnet in die giftigen Wolken abtauchen.

Und hier erwartet euch dann das altbekannte Subnautica-Gefühl. Weil durch die Giftgase Flora und Fauna über viele Jahrzehnte mutiert sind, fühlt es sich so an, als würde man in eine vollkommen fremde Alienwelt abtauchen.

Genau wie Subnautica will auch Forever Skies eine spannende Geschichte erzählen, die unter anderem durch in der Welt verteilte Computerterminals und Tagebucheinträge erzählt wird. Allerdings wird die Handlung zum Steam-Release am 22. Juni 2023 noch nicht ganz fertig sein, da Forever Skies zunächst nur in den Early Access startet. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt - hier geht's zum Spiel auf Steam.

Die Early Access-Version soll laut den polnischen Entwicklern bereits 15 Stunden Spielzeit bieten. Später sollen außerdem noch ein Koop-Modus für bis zu vier Spieler sowie selbstverständlich viele neue Module für euer Luftschiff, weitere Spielmechaniken und zusätzliche Crafting-Optionen ihren Weg ins Spiel finden.