Steam-Rekord: So viele Leute waren noch nie gleichzeitig angemeldet

Nach über zwei Jahren Pandemie können die meisten von uns steigende Kurven nicht mehr sehen, aber glücklicherweise gibt es ein paar Trends, die dann doch einigermaßen erfreulich sind - zumindest für die Welt der Videospiele. Steam feiert jüngst einen neuen Rekord: über 30 Millionen gleichzeitig aktive Nutzerinnen wie Nutzer. Damit erreicht Valves Plattform einen neuen Meilenstein, den sie bereits im März 2022 um Haaresbreite verpasst hat.

Den korrekten Wert könnt ihr auf Valves eigener Chartseite erspähen: 30.027.033 Leute - so hohe Zahlen kennen wir sonst nur von unseren Gehaltsschecks hier im Team. Von diesen 30 Millionen Nutzern haben allerdings bloß rund 8,5 Millionen aktiv in einem Spiel gezockt, behauptet der Vergleichswert auf SteamDB. Was die Leute am liebsten Spielen, erfahrt ihr hier:

Die aktuell meistgespielten Spiele sind übrigens:

CS:GO mit 949.993 Leuten. Dota 2 mit 638.000. PUBG: Battlegrounds mit 412.083. Apex Legends mit 310.087. Lost Ark mit 199.298. GTA 5 mit 134.876. Naraka: Bladepoint mit 117.626. Wallpaper Engine mit 102.730. Team Fortress 2 mit 84.568. Rust mit immerhin noch 77.064.

Steam befindet sich seit 2010 in einem ziemlich stetigen Aufwärtstrend, der - und das sind natürlich tragische Umstände - mit Beginn der Pandemie deutlich explodierte. Ab März 2020 kletterte der Wert in wenigen Tagen von 20 auf 24 Millionen Concurrent User, im Sommer sackte der durchschnittliche Wert dann wieder ab, nur um gegen Winter ein neues Hoch zu feiern, das sogar die 25-Millionen-Marke knackte.

Diese Wellenbewegung aus Frühling, Sommer, Herbst setzte sich 2021 und 2022 fort, allerdings stieg das Grundniveau an gleichzeitig aktiven Leuten im Schnitt. Tja, und hier sind wir nun - bei über 30 Millionen. Diese saisonale Wellenbewegung lässt sich übrigens auch bei den Zugriffen hier auf GameStar.de ganz gut verfolgen, obwohl wir von den 30 Millionen gleichzeitig aktiven Leserinnen und Lesern noch ein Stücken entfernt sind. Noch!