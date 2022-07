Im Steam Sale sind gerade 15 richtig gute Spiele stark reduziert

Während wir diese Zeilen hier schreiben, brutzelt draußen die Sonne mit 35 Grad das Land wie ein Steak - die einen nutzen das, um ins Freibad zu springen, die anderen meiden das Tageslicht, weil sie nicht wie diese Butterriegel enden wollen, die von Influencern vor ein paar Jahren reihenweise mit heißen Messern geschmolzen wurden. Und wisst ihr, was beim Drinnenbleiben hilft? Gute Spiele!

Auch diese Woche gibt's in Steams Midweek Madness haufenweise coole Spiele im Angebot - und wie immer haben wir ein paar Empfehlungen für euch, damit ihr euch nicht händisch durch den Wust klicken müsst, um die Spreu vom Weizen zu trennen.

Legen wir los.

Highlight der Woche: Fury Unleashed

Genre: Roguelite-Ballerei | Release: 8. Mai 2020 | Entwickler: Awesome Game Studio | Preis: 6 Euro (70 Prozent Rabatt) | Angebot gilt bis: 21. Juli, 19 Uhr

Heute rücken wir mal ein eher unbekanntes Spiel ins Rampenlicht, das den Scheinwerfer trotzdem redlich verdient: Fury Unleashed! Ein 2D-Roguelite, in dem ihr euch mit 90er-Actionhelden durch monsterverseuchte Level ballert, um mit Pumpgun, Schwert und Sniper alles wegzuholzen, was euch blöd anguckt. Klingt simpel, ist auch simpel, hat aber ein paar sehr coole Kniffe.

Zum Beispiel existiert das ganze Spiel in einem Comicheft. Streng genommen absolviert ihr also keine Räume, sondern Panels, was beispielsweise dazu führen kann, dass ihr auch mal Bereiche erkundet, die noch nicht koloriert wurden. Oder der Zeichner legt sein Smartphone auf den Bildschirm und ihr seht die Troll-Kommentare im Netz, die den Comic, durch den ihr euch gerade ballert, als übelsten Trash abstempeln.

Fury Unleashed ist ein recht klassisches Roguelite. Jeder Spieldurchgang ist zufallsgeneriert, ihr findet unterschiedliche Waffen und Herausforderungen, nach dem Ableben könnt ihr eure Hauptfigur aufrüsten, damit der nächste Durchlauf weniger nervig wird und so weiter. Für 6 Euro eine extrem lohnenswerte, weil kurzweilige Erfahrung, wahlweise übrigens auch im Koop.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Fury Unleashed

Weitere spannende Angebote

Und die übrigen 14 Angebote scannen wir im Schnelldurchgang. Danach gibt's wie immer die Preistabelle.

No Man's Sky: Mittlerweile fast so oft runtergesetzt wie The Witcher 3. Die Weltraum-Sandbox gibt's um 50 Prozent rabattiert auf 27,50 Euro.

Halo Wars: Eine der besten Singleplayer-Kampagnen für Echtzeitstrategiespiele für 5 Euro (75 Prozent Rabatt).

Satisfactory: Ihr baut hier nicht nur riesige Fabriken aus Ego-Sicht, sondern bringt damit eure Hardware auch richtig zum Rauchen. Um 40 Prozent reduziert auf 18 Tacken.

Endzone: Ein sehr cooles Survival-Aufbauspiel für 9 Euro (70 Prozent Rabatt).

Life is Strange: True Colors: Mal wieder Lust auf eine richtig schöne Geschichte? True Colors ist um 50 Prozent auf 30 Euro rabattiert. Die anderen Serienteile sind ebenfalls reduziert.

The Vagrant: Ein launiges, lineares Hack & Slay für 80 Cent. Kann man machen.

Call of Duty: Die gesamte Call-of-Duty-Serie ist reduziert. WW2 kostet beispielsweise nur 20 Euro (67 Prozent Rabatt). Falls ihr hier Hilfe bei der Entscheidung braucht:

92 5 Mehr zum Thema Die besten Call of Dutys - Alle 18 Spiele im Top-Ranking

Alle Angebote im Preisvergleich

So, jetzt haben wir den Vorgeplänkel-Teil hinter uns, denn der eigentliche Star jedes Sale-Artikels ist natürlich die Preisvergleichstabelle! Tabellen sind Leben. Viel Spaß:

Für euch diese Woche was dabei? Falls nicht, schreibt uns gerne eigene Vorschläge in die Kommentare. Und falls doch, dann ... auch. Genießt die Sonne.