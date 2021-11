Im Steam Sale gibt es gerade 10 spannende Spiele besonders günstig

Pünktlich zur Wochenmitte startet auf Steam gerade wieder die Midweek Madness, in der ihr über 4.000 Spiele reduziert abgreifen könnt. Wer soll da den Überblick behalten? Damit die Auswahl leichter fällt, haben wir euch zehn Spiele-Empfehlungen von Rollenspiel bis Strategie zusammengestellt, die sich besonders lohnen.

In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr außerdem die aktuellen Preise der anderen Shops. Viel Spaß beim Stöbern!

Empfehlung der Woche: Disco Elysium - The Final Cut

Genre & Release: Rollenspiel | 15. Oktober 2019

Rollenspiel | 15. Oktober 2019 Rabatt & Preis: 45 Prozent reduziert | 22 statt 40 Euro

45 Prozent reduziert | 22 statt 40 Euro Angebot gilt bis zum: 15. November

15. November Hier geht's zum Angebot

Disco Elysium hat sich von uns nicht weniger verdient als die Auszeichnung »Bestes Rollenspiel des Jahres 2019« - und noch einen Platin-Award obendrauf. Warum? Es ist absolut einzigartig und erzählt eine Geschichte, die ihr so noch nicht erlebt habt und die sich mit euren Entscheidungen drastisch verändert. Als Polizist mit gehörigem Kater-Blackout erwacht ihr halb nackt vor den Trümmern der letzten Nacht und sollt einen Mordfall aufklären.

Wer gute Bücher und Pen&-Paper-Rollenspiele mag, der wird Disco Elysium lieben. Die größte Barriere für das Rollenspiel ist mittlerweile übrigens gefallen, denn inzwischen gibt es das Meisterwerk auch auf Deutsch. Mehr dazu, was Disco Elysium so außergewöhnlich macht, erzählt euch Kollegin Steffi in unserem kurzen 15-Minuten-Podcast:

Link zum Podcast-Inhalt

Die spannendsten Angebote der Woche

Zusätzlich gibt es diese Woche noch einige richtig gute PC-Spiele bis zu 85 Prozent reduziert. Diese Angebote lohnen sich besonders:

29 25 Mehr zum Thema Solasta profitiert von ganz alten Rollenspiel-Stärken

Großer Sale auch bei GOG

Aktuell findet ihr auch auf GOG zahlreiche stark reduzierte Spiele. Darunter einige der Steam-Angebote, aber auch Perlen wie Desperados 3 60 Prozent günstiger oder Cyberpunk 2077 um 33 Prozent reduziert. Mehr dazu findet ihr auf der Aktionsseite.

Preisvergleich auf einen Blick

Hier gibt's die spannendsten Angebote der Woche im übersichtlichen Preisvergleich mit GOG, dem Humble Store und Gamesplanet.

Ist etwas für euch in der Midweek Madness oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.