Im Steam Sale sind jetzt 17 sehr coole Spiele stark reduziert

Diese Woche lockt der Steam Sale mit vielen Angeboten für Action-Fans und Liebhaber von Fighting Games, die zum bisher günstigsten Preis zu haben sind. Wir sammeln für euch alle Highlights der Midweek Madness und vergleichen die Preise mit anderen Stores.

Kleine Info vorneweg: Während des Pride-Monats ist das Adventure Tell Me Why komplett kostenlos. Ihr könnt es also jederzeit eurer Steam-Bibliothek hinzufügen und besitzt es bis ans Ende aller Zeiten.

Highlight der Woche: 11-11 Memories Retold

Genre: Adventure | Entwickler: Aardman Animations, Digixart | Release: 9. November 2018 | Preis: 3,74 Euro (um 85 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 24. Juni 2021, 19 Uhr

Persönlicher Tipp von ElenaIch weiß, ich habe gerade noch von Action getönt und empfehle euch jetzt ein Spiel, das größtenteils darauf verzichtet. Aber Memories Retold ist so fantastisch, weil es die wuchtige Shooter-Action mal ausklammert. Dafür zeigt es mir den Ersten Weltkrieg wie schon das bewegende Valiant Hearts von einer ganz anderen Seite.



Als deutscher Ingenieur suche ich verzweifelt meinen verschwundenen Sohn, während ich als junger kanadischer Fotograf Kriegsgräul wie die Hinrichtung von Gefangenen ablichten muss. Beide Soldaten finden durch Zufall zueinander und erkennen, dass hinter den Gewehrläufen der Feinde letztlich nur normale Menschen mit Ängsten, Sorgen und Wünschen stecken.



Das Adventure bleibt spielerisch seicht, hallt mit seiner emotionalen Geschichte aber noch lange nach und sieht obendrein noch aus wie ein interaktives Gemälde. Seid ihr trotzdem noch unschlüssig, erfahrt ihr im Test noch mehr Details.

Weitere spannende Angebote der Woche

Wollt ihr doch lieber Action, sind gerade im Bandai Namco Sale noch zig weitere Spiele reduziert. Hier findet ihr eine Übersicht der besten Angebote. Ihr müsst aber schnell sein - die meisten sind nur noch bis morgen verfügbar:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition: Das fantastische Open-World-Abenteuer bekam von uns eine 91. Ihr bekommt es für 30 Euro um 40 Prozent reduziert bis zum 24. Juni zum bisher günstigsten Preis.

Arma 3: Habt ihr die knallharte Militär-Sandbox immer noch nicht ausprobiert, könnt ihr das noch bis zum 24. Juni um 75 Prozent reduziert für nur 7 Euro tun.

Batman Arkham Collection: Als dunkler Ritter die Bösewichte von Gotham zu verkloppen fühlt sich heute immer noch gut an. Für 12 Euro erhaltet ihr bis zum 24. Juni alle drei Teile inklusive DLCs um 80 Prozent günstiger.

Kerbal Space Program: Für nur 10 Euro und damit 75 Prozent günstiger, dürft ihr bis zum 8. Juli die drolligen grünen Aliens in den Weltraum schicken.

Football Manager 2021: Der Fußballmanager war noch nie so stark runtergesetzt wie jetzt. Mit 27,50 Euro seid ihr dabei, reduziert um 50 Prozent. Das Angebot gilt bis zum 12. Juli und beim besten Start ins Spiel hilft unser Guide:

Soulcalibur 6: Das schicke Prügelspiel verbessert viel im Vergleich zum Vorgänger und lässt euch sogar als Geralt aus The Witcher spielen. Mit dabei seid ihr für um 85 Prozent günstigere 9 Euro, wenn ihr bis zum 24. Juni zuschlagt.

God Eater 3: Monster-Hunter-Fans aufgepasst! Auch in God Eater haut ihr mit großen Waffen noch größere Bestien aus den Latschen. Preislich liegt das Action-Rollenspiel bis zum 24. Juni bei um 80 Prozent reduzierten 10 Euro.

Tekken 7: Nachschlag für Fighting Fans - auch das aktuelle Tekken erhaltet ihr um 85 Prozent reduziert für nur 6 Euro so günstig wie nie. Der Preis gilt bis zum 24. Juni.

One Piece: Pirate Warriors 4: Steht euch der Sinn mehr nach Piraten, liefert One Piece spektakuläre Massenschlachten im Stil von Dynasty Warriors. Der Schnetzler kostet bis zum 24. Juni 15 Euro (70 Prozent Rabatt).

Dragon Ball Z: Kakarot: Hier erlebt ihr die Geschichte von Son Goku und den Z-Fighters in einem waschechten Open-World-Spiel. Preislich seid ihr mit den bisher günstigsten 19,80 Euro dabei (67 Prozent reduziert). Das Angebot endet am 24. Juni.

Tales of Vesperia: Definitive Edition: Die Tales-Rollenspiele sind ebenfalls reduziert - das für Kollege Dimi großartige Vesperia ist bis zum 24. Juni für nur 8 Euro (80 Prozent günstiger) zu haben. Seid aber schon mal vor sehr absurden Nebenaufgaben gewarnt:

Ace Combat 7: Spaßige Flugsimulation mit abgedrehter Story, die ihr euch bis zum 24. Juni um 75 Prozent günstiger für 15 Euro sichert.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Der Anime Naruto bietet sich durch seine coolen Ninja-Kräfte natürlich für ein Fighting Game an. Losprügeln dürft ihr hier für 90 Prozent günstigere 5 Euro, wenn ihr bis zum 24. Juni zuschlagt (haha).

Project Cars 2: Die authentische Racing-Simulation mit schicker Grafik schnappt ihr euch bis zum 24. Juni für um 85 Prozent günstigere 9 Euro.

Dragon Ball FighterZ: Noch nicht genug von Dragon Ball oder Fighting Games? Für 9 Euro (85 Prozent reduziert) wandert auch gleich noch dieser schnittige Fighter bis zum 24. Juni in eure Steam-Bibliothek.

Get Even: Ein düsterer Thriller, durch den ihr euch schon für 4,50 Euro gruseln dürft. Das um 85 Prozent günstigere Angebot gilt noch bis zum 24. Juni.

Alle Spiele im Preisvergleich

Und wie jede Woche gibt's natürlich auch alle Spiele im Preisvergleich. Ihr seht ihr, ob es manche Angebote in anderen Stores sogar noch günstiger gibt:

Falls die Angebote euch nicht zusagen, dann lohnt sich natürlich wie immer das Warten aufs Wochenende: Wir informieren euch rechtzeitig, welche Steam- und Epic-Spiele am Wochenende verschenkt werden.