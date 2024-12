Steam-Sale: 11 grandiose Rollenspiele unter 6 Euro

Auch im kleinen Preissegment ist von Mittelalter über Fantasy bis Sci-Fi für jeden etwas dabei.

Das Jahresende ist für viele Menschen die Zeit, in der sie sich endlich mal von den Strapazen des Alltags entspannen können. Es ist also der perfekte Moment, um wieder so richtig tief in ein fesselndes Rollenspiel einzutauchen.

Wir haben für euch elf Stück herausgesucht, die sich wirklich lohnen und die ihr auch eurer Bibliothek hinzufügen könnt, wenn der Geschenkeinkauf dieses Jahr etwas ausgeartet ist. Denn sie kosten jeweils weniger als ein Döner im Jahr 2024!

Highlight: Divinity: Original Sin – Enhanced Edition

14:46 Divinity: Original Sin - Test-Video zum Old-School-Rollenspiel

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Larian Studio | Preis: Um 90 Prozent reduziert für 4 Euro