Steam hat seine Suchfunktion gerade massiv verbessert - das sind die genauen Änderungen

Die neue Suche auf Steam bringt viele Verbesserungen.

Auf Valves Plattform Steam gibt's über 50.000 verschiedene Spiele - und trotzdem steht jeder garantiert mal vor dem Problem, dass er gerade einfach nix zum Zocken hat.

Mit der neuen Suchfunktion von Steam soll dieses Problem nun Geschichte sein, denn Spiele zu entdecken ist jetzt so leicht wie nie zuvor. Was genau das Update verändert, erklären wir euch in diesem Artikel.

Das steckt in der neuen Suchfunktion bei Steam

Was genau ändert sich? Bislang konnte man über die Suchfunktion auf der Steam-Webseite nur nach Spielenamen suchen und sich somit nur Spiele anzeigen lassen, dessen genauen Namen man kennt.

Ab sofort könnt ihr die Suche aber auch nutzen, um neue Spiele zu entdecken. Ihr habt Lust auf einen neuen Shooter? Dann könnt ihr einfach danach suchen. Zwar tauchen zunächst, wie gehabt, Spiele und DLCs mit Shooter im Namen auf, aber auch diverse Kategorien wie Loot-Shooter, Arena-Shooter und Helden-Shooter.

Klickt ihr nun auf eine dieser Kategorien, könnt ihr auf der folgenden Seite neue Spiele entdecken, indem ihr euch etwa die neuesten Veröffentlichungen, die bestbewerteten Tittel oder die aktuellen Topseller anzeigen lasst.

Das ist allerdings nicht die einzige Neuerung: Ihr könnt nicht nur nach Genres, sondern auch Entwicklern oder Publishern suchen. Auch verzeiht die Suche ab sofort Rechtschreibfehler: Wenn ihr statt nach Counter-Strike nach Counta Streik sucht, landet ihr tatsächlich beim richtigen Spiel.

Perfekt ist die neue Suchfunktion aber noch nicht: Ihr seid nach wie vor darauf beschränkt, nach nur einer Kategorie zu suchen. So könnt ihr etwa nach Rollenspiel und Kostenlos spielbar suchen, diese Kategorien lassen sich aber nicht kombinieren.

Daher unser Tipp: Wenn ihr komplexere Suchanfragen stellen wollt, solltet ihr Webseiten wie SteamDB nutzen. Hier könnt ihr über die Instantsearch nicht nur mehrere Genres und Kategorien kombinieren, sondern auch weitere Faktoren wie Preis, verfügbare Sprachen und Nutzerwertung einfließen lassen.

Was denkt ihr? Eine massive Verbesserung, durch die die Suche auf Steam endlich zeitgemäß wird? Oder hättet ihr euch gleich eine viel komplexere Suche, wie etwa bei SteamDb gewünscht? Schreibt es gerne in die Kommentare!