Endspurt beim Steam Summer Sale: Diese 9 Spiele für unter 4 Euro gibt's nur noch heute

Diese Spiele bekommt ihr gerade noch für weniger als 4 Euro!

Der große Steam Summer Sale endet heute. Wer sein Budget schon fast ausgeschöpft hat, kann aber bei einigen besonders günstigen Spieleperlen zugreifen, die gerade weniger als 4 Euro kosten! Wir haben insgesamt 9 unserer liebsten Spiele herausgesucht, für die ihr gerade weniger Geld als für einen Döner zahlt. Legen wir gleich los!

Oxenfree

1:40 Oxenfree - Teaser-Trailer

Genre: Adventure | Release: Januar 2016 | Preis & Rabatt: 2 Euro, 80 Prozent reduziert

Natalie Schermann: Oxenfree ist eins dieser Spiele, in die man sich am besten ohne viel Vorwissen stürzen sollte. Wir begleiten eine kleine Gruppe von Jugendlichen, die auf einer entlegenen Insel eigentlich nur Party machen wollen. Blöd nur, dass unsere Heldin Alex einen Riss im Zeit-Raum-Kontinuum verursacht und die entspannte Fete in ein paranormales Gruselfest verwandelt.

Oxenfree hat eine einzigartige Atmosphäre. Auf der einen Seite bin ich tiefenentspannt, wenn ich den mitreißenden Gesprächen der Charaktere lausche und dabei in aller Ruhe die Insel erkunde. Auf der anderen Seite decke ich mich mit Gänsehaut ein, wenn ich den Geistern begegne, schwerwiegende Entscheidungen treffe und mit Plottwists konfrontiert werde.

Es ist schon eine Weile her, dass ich das Actionspiel beendet habe. Aber es geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Es erschafft eine unheimliche Stimmung, ohne auf billige Tricks wie Jump Scares zurückzugreifen. Die tolle Soundkulisse, packende Story, interessante Charaktere und der besondere Twist laden auch zu mehreren Durchgängen ein.

Wenn ihr Lust auf ein entschleunigtes Spielerlebnis habt, wartet für weniger als zwei Euro ein besonderer Geheimtipp auf euch. Und Teil 2 Lost Signals steht auch schon in den Startlöchern! (Pssst… Ich darf zwar nur ein Spiel empfehlen, aber ganz unter uns: Alan Wake gibt es gerade ebenfalls für unter 4 Euro zu haben! Das habt ihr aber nicht von mir …)

Crypt of the NecroDancer

0:56 Crypt of the NecroDancer - Gameplay-Trailer zum Early-Access-Start des Amplified-DLC

Genre: Roguelike | Release: April 2015 | Preis & Rabatt: 3 Euro, 80 Prozent reduziert

Sören Diedrich: The Legend of Zelda meets Roguelike meets Rhythmus-Spiel. Was nach einem abgefahrenen Genre-Mix klingt … ist auch genau das. Und obwohl ich für gewöhnlich bei allem, was mit Roguelike wirbt, schreiend davon renne und ungefähr so viel Rhythmus im Blut habe wie mein blauer Porzellanfrosch auf dem Balkon, begeistert mich Crypt of the Necrodancer bis heute immer wieder von der allerersten Sekunde an.

Dieser Soundtrack ist mit das Beste, was euch in der Welt der Videospiele in die Ohren kriechen kann. Glaubt mir, ihr werdet beim Spielen immer wieder abgehen wie Link nach einer Privataudienz bei Zelda und selbst die Tanzfaulsten unter euch können ein rhythmisches Kopfnicken nicht unterdrücken!

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Ihr durchstreift sich stets verändernde Dungeons und verkloppt Monster, um an kostbare Schätze zu gelangen. Der Clou ist, dass ihr euch nur im Takt der Musik (sie ist wirklich fantastisch!) bewegen könnt – eure Gegner aber auch! Wenn euch der Soundtrack (der übrigens fantastisch ist) nicht überzeugt, könnt ihr sogar eigene MP3-Dateien importieren und dadurch zu Slipknot, den Backstreet Boys oder Rolf Zuckowski die fiesen Monster schnetzeln.

Ihr müsst nur 3 Euro investieren, also gebt euch einen Ruck! Der Soundtrack von Crypt of the Necrodancer ist übrigens wirklich, wirklich gut!

SteamWorld Heist

Genre: Rundenstrategie | Release: Juni 2016 | Preis & Rabatt: 1,50 Euro, 90 Prozent reduziert

Tristan Gudenrath: Dieses Spiel ist meiner Meinung nach, im Rahmen seiner Möglichkeiten, perfekt. Obwohl ich mit Rundenstrategie eigentlich gar nichts anfangen kann, habe ich es mindestens sechs Mal durchgespielt und jeden einzelnen Durchlauf genossen. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Crew von Weltraum-Roboter-Piraten, plündert Schiffe und rettet mal so ganz nebenbei das Universum.

Die Geschichte ist bei dem Spiel zwar eher nebensächlich, doch die einzelnen Dialoge sind super charmant, teils wirklich witzig und mitreißend. Der ehemalige Fischer Seabrass wettert zum Beispiel so sehr gegen Meeressäuger, dass er einen glatt dazu verleiten könnte, eine Walfett-Lampe bei Amazon zu bestellen.

Besonders gefallen hat mir auch das Gameplay. Rundenbasiert muss man sich taktisch auf der zweidimensionalen Karte platzieren, um dann händisch mit teils sehr coolen Waffen auf die gegnerischen Roboter zu schießen. Falls man bei seinem Spielzug nicht nachgedacht oder schlecht gezielt hat, kommt einen das teuer zu stehen. Im Laufe des Spiels erhaltet ihr immer wieder neue Crewmitglieder, Waffen, Ausrüstungen und Fähigkeiten, was die Motivation zusätzlich hochhält.

Außerdem gibt es einen wunderbaren DLC, den ich allerdings eher für das New Game Plus empfehlen würde. Da ein Spieldurchlauf etwa 15 Stunden dauert, sich aber wie fünf anfühlt, ist das auch eine super Möglichkeit, das Spiel etwas zu strecken.

Out of Space

Out of Space liefert euch herrlich durchgeknalltes Zusammenleben in einer Weltraum-WG

Genre: Koop-Partyspiel | Release: Februar 2020 | Preis & Rabatt: 3 Euro, 75 Prozent reduziert

Gloria H. Manderfeld: Wenn ihr im Freundeskreis Above us, Overcooked und Golf it! rauf und runter gespielt habt und dringend eine neue Herausforderung braucht, wie wäre es mit einer durchgeknallten Weltraum-WG? Ohne gute Zusammenarbeit läuft es auch bei Out of Space natürlich nicht, weil ihr nicht nur euer Zuhause ausbauen, immer wieder angreifende Aliens abwehren und für das tägliche Wohl sorgen müsst.

Regelmäßig geputzt werden will die ausbaubare Bude natürlich auch, und spätestens, wenn vier Leute auf engstem Raum herumwuseln, um ihre Aufgaben zu erledigen, wird es ganz schön herausfordernd und läuft nicht ohne Absprachen.

Die witzige Comic-Grafik und passende Animationen passen perfekt zum Party-Spiel-Genre, mit steigender Erfahrung schaltet ihr zudem neue Möglichkeiten frei und verbessert nützliche Technologien, um sie schließlich zu automatisieren. Machen sich Aliens in eurer WG breit, wird es noch ein bisschen kniffliger:

Die sargen euch auch ganz gerne mal in Kokons ein und verspeisen euch als leckeren Abendsnack - wenn keine Hilfe kommt, weil eure Freunde gerade lieber auf der Couch lümmeln oder den Boden wischen, ist das Chaos vorprogrammiert. Dank kurzer Level bleibt jede Partie Out of Space kurzweilig und taugt hervorragend als Abwechslung zwischendurch.

The Cat Lady

6:42 The Cat Lady - Test-Video zum düsteren Psycho-Adventure - Test-Video zum düsteren Psycho-Adventure

Genre: Horror | Release: Dezember 2012 | Preis & Rabatt: 2 Euro, 77 Prozent reduziert

Steffi Schlottag: The Cat Lady ist was für euch, wenn ihr beim Spielen nicht unbedingt Spaß haben müsst. Denn das Horror-Adventure dreht sich um Depressionen, selbstschädigendes Verhalten, Wahnvorstellungen und Traumata. Vergnügen kommt hier also nicht auf, dafür aber eine absurd dichte Atmosphäre – und immer wieder ein unsterblicher Funken Hoffnung.

Ihr spielt als Katzenlady Susan, die nach einem Suizidversuch aufwacht und sich plötzlich einer übernatürlichen Aufgabe gegenüber gestellt sieht. Worum genau es geht, kann ich euch leider nicht verraten, das wäre schon zu viel vorweggenommen. Ich kann euch aber versichern, dass The Cat Lady mich voll überzeugt hat, obwohl ich mit Horror sonst wirklich wenig anfangen kann.

Zwar kann ich das Spiel nur häppchenweise und im strahlenden Sonnenschein spielen, aber eigentlich ist es gar nicht unbedingt auf klassische Art gruselig. Der wahre Schrecken sind Susans Gefühle, die Menschen mit Depressionen oder ähnlichen mentalen Krankheiten nur allzu bekannt vorkommen werden.

Keine leichte Kost, die ich euch hier ans Herz lege, aber es lohnt sich wirklich, dieses Adventure im Sale mitzunehmen und dann anzuwerfen, wenn man gerade selbst durch eine dunkle Phase geht. Denn The Cat Lady ist viel mehr als nur Trübsal, vor allem, wenn ihr das »gute« Ende freischaltet.

Marc Eckō's Getting Up: Contents Under Pressure

In diesem Action-Adventure werdet ihr zum Widerstandskämpfer mit Sprühdose.

Genre: Action-Adventure | Release: Februar 2006 | Preis & Rabatt: 1,50 Euro, 90 Prozent reduziert

Dimitry Halley: Marc Ecko’s Getting Up ist eines dieser Spiele, über die schon zum Release absolut niemand gesprochen hat - außer mir! Ich hatte 2006 als Spät-Teenager diese kurze Phase, in der ich Graffiti-Kunst unheimlich faszinierend fand, mir sogar Sprühdosen und alles besorgt habe, nur um dann nie was damit zu kredenzen, weil mir Kreativität, Ideen und Mumm fehlten. Aber Getting Up, das habe ich gespielt!

Getting Up ist in keiner Hinsicht ein Meisterwerk, aber bis heute ein ziemlich einzigartiges Juwel, weil es ausgerechnet die Sprühdose ins Zentrum rückt. Der junge Graffiti-Künstler Trane (im Deutschen vertont von Rapper Afrob) kämpft in zig kleinen und großen Umgebungen gegen ein korruptes Polizeiregime. Ich schleiche mich an Wachen vorbei, erklimme Gebäude, hangle an zehn Meter hohen Highway-Schildern entlang, nur um immer ausgefeiltere Graffitis zu hinterlassen.

Getting Up ist dabei weit mehr als ein Sprüh-Simulator, auch wenn das Taggen von Gebäuden ziemlich viel Spaß macht. In den Schlägereien gibt’s haufenweise Manöver, beispielsweise nutze ich die Sprühdose als Flammenwerfer oder verteile eine richtig demütigende Backpfeife, werfe Gegner von Gebäuden und, und, und. Zusammen mit einer ziemlich unterhaltsamen Geschichte lohnt sich dieser exotische Ausflug für 1,50 Euro allemal.

Undertale

16:45 Was ist...Undertale? - Dieses Spiel hat einen Wertungsschnitt von 94% - Dieses Spiel hat einen Wertungsschnitt von 94%

Genre: Rollenspiel | Release: September 2015 | Preis & Rabatt: 3 Euro, 70 Prozent reduziert

Fabiano Uslenghi: Undertale darf als Spiel niemals in Vergessenheit geraten. Genau darum grabe ich es zu diesem Anlass auch wieder aus, in der Gewissheit, dass viele von euch bestimmt schonmal davon gehört haben. Doch wie viele von euch haben Undertale dann auch gespielt? Und noch wichtiger, wie viele haben es danach nochmal gespielt?

Undertale ist ein Meisterwerk, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen, die kein anderes Medium erzählen kann und die bei jedem neuen Durchgang eine neue Ebene hinzugewinnen. Die Geschichten vieler anderer Spiele würde auch als Film funktionieren - Undertale wäre als Film, Comic oder Buch undenkbar und würde maximal eine einzige Ebene optimal abbilden.

Dabei steckt hier so viel mehr drin und jeder einzelnen Aspekte von Undertale wurde mit so viel Verstand und Liebe designt, dass es viele größere Produktionen in den Schatten stellt. Auch wenn es grafisch natürlich dem Bombast teurer Blockbuster nicht nahekommt. Trotzdem holt das Spiel das beste aus seinem Stil raus.

Undertale mag ein Spiel sein, das sich langsam entfaltet und dessen Genialität leicht übersehen werden kann. Es wäre nur quatsch, sie euch hier auf dem Silbertablett zu servieren. Das Spiel muss erkundet und erschlossen werden. Ihr müsst mit dem Kopf bei der Sache sein und euch bewusst machen, dass alles, was ihr tut, eine Wirkung hat. Alles.

Inside

3:54 Inside - Testvideo: Der neue Streich der Limbo-Macher - Testvideo: Der neue Streich der Limbo-Macher

Genre: Jump&Run | Release: Juli 2016 | Preis & Rabatt: 2 Euro, 90 Prozent reduziert

Phil Elsner: In diesem kleinen Platformer von den Machern des (ebenfalls genialen) Limbo steckt so viel Atmosphäre, Spannung, Überraschung und Charme, dass es sich fast schon falsch anfühlt, nur zwei Euro dafür bezahlt zu haben.

Inside stellt einen kleinen Jungen in den Mittelpunkt, der sich seitwärts durch eine bedrohliche 2,5D-Welt rätseln und springen und der Frage auf den Grund gehen muss, warum er in dieser grauenhaft-dystopischen Welt gejagt wird und was es mit der Gedankenkontrolle auf sich hat, der offenbar alle zum Opfer gefallen sind.

Ein fantastisches Spiel aus Licht, Schatten und gezielt eingesetzter Farbe, abwechslungsreiche Aufgaben, ergreifende Augenblicke und tödliche Neugier lassen die etwa 5 Stunden dabei wie im Flug vergehen. Am Schluss bleibt Nachdenklichkeit, ein wenig Wehmut und der Drang, das geheime alternative Ende zu finden. Kleiner Teaser: Es lohnt sich!

The Room 3

In The Room 3 erkundet ihr ein finsteres Schloss voller Geheimnisse.

Genre: Rätselspiel | Release: November 2018 | Preis & Rabatt: 1,50 Euro, 75 Prozent reduziert

In The Room 3 werdet ihr unversehens in ein geheimnisvolles und düsteres Anwesen verschleppt und wacht in einer Gefängniszelle auf. Das Rätselspiel ist aber keine neue Version von Skyrim, sondern lässt euch nach und nach immer neue Räume erkunden und recht knifflige Rätsel lösen. Dazu betrachtet ihr Truhen, Kästchen und Mechanismen genau von allen Seiten, dreht, drückt oder verschiebt bewegliche Teile und setzt die Gegenstände aus eurem Inventar ein.

Schon allein das Rätseln macht hier unheimlich Spaß und ist fordernd, ohne zu frustrieren. Aber auch die unheimliche, an Lovecraft-Horror erinnernde Atmosphäre sorgt für Gänsehaut, ohne in echten Horror auszuarten. Wer nach einem Durchgang nicht genug hat, kann außerdem verschiedene Enden freischalten. Übrigens lohnen sich auch alle anderen Teile der Serie, die ähnlich günstig zu haben sind.

Ist bei unseren Empfehlungen auch etwas für euch dabei? Bei welchem Angebot werdet ihr zuschlagen? Und habt ihr vielleicht noch eigene Tipps für wenig Geld auf Lager? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!