Steam Summer Sale: So bekommt ihr alle Quest-Belohnungen in Sekunden

Der Steam Summer Sale 2022 hat aktuell nicht nur hunderte reduzierte Spiele im Angebot, sondern auch besondere Belohnungen: Wenn ihr euch an Clorthax‘ Rätsel probieren wollt, könnt ihr nicht nur das Paradox-Party-Abzeichen für euer Steam-Profil freischalten, sondern auch noch zehn weitere Quest-Belohnungen abstauben.

Falls ihr keine Lust habt, euch durch den Steam Store zu klicken und mühsam anhand von kryptischen Hinweisen die Lösung zu erraten, könnt ihr mithilfe eines Tricks alle Aufgaben innerhalb weniger Sekunden vollautomatisch abschließen – wir verraten euch in diesem Artikel, wie es funktioniert.

Hinweis: Wenn ihr unserer Anleitung folgt, macht ihr euch womöglich den eigenen Ratespaß kaputt – ein manuelles Wiederholen der Aufgaben ist nicht möglich!

So bekommt ihr alle Quest-Belohnungen in Sekunden

Wenn ihr alle Aufgaben sofort abschließen wollt, könnt ihr dafür ein Skript des Github-Users Revadike nutzen. Dieses Skript müsst ihr nur in die Konsole eures Browsers kopieren, damit es für euch automatisch die richtigen Steam-Shop-Seiten aufruft und alle Belohnungen automatisch einsammelt.

Folgt dazu einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Besucht die Clorthax-Quest-Seite im Steam Store und stellt sicher, dass ihr hier eingeloggt seid. Rechts oben sollten euer Avatar und euer Name zu sehen sein. Öffnet die Konsole eures Browsers per Tastenkürzel. (Chrome: Shift + Strg + J, Firefox: Shift + Strg + K) Fügt das folgende Skript ein und bestätigt die Eingabe per Enter-Taste.

(async() => { if (!jQuery("#application_config").data("userinfo")) { // eslint-disable-next-line no-alert alert("Sale settings not found. Redirecting to a compatible page..."); location.href = "https://store.steampowered.com/sale/clorthax_quest"; return; } let delay = (ms) => new Promise((res) => setTimeout(res, ms)); let { authwgtoken } = jQuery("#application_config").data("userinfo"); await jQuery.post("/saleaction/ajaxopendoor", { authwgtoken, "sessionid": g_sessionID, "door_index": 0, "clan_accountid": 41316928, }); for (let link of [ "/category/arcade_rhythm/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", "/category/strategy_cities_settlements/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", "/category/sports/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", "/category/simulation/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", "/category/multiplayer_coop/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", "/category/casual/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", "/category/rpg/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", "/category/horror/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", "/vr/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", "/category/strategy/?snr=1_614_615_clorthaxquest_1601", ]) { try { let html = await jQuery.get(link); await jQuery.post("/saleaction/ajaxopendoor", { "sessionid": g_sessionID, "authwgtoken": jQuery("#application_config", html).data("userinfo").authwgtoken, "door_index": jQuery("#application_config", html).data("capsuleinsert").payload, "clan_accountid": 41316928, "datarecord": jQuery("#application_config", html).data("capsuleinsert").datarecord, }); console.log("You got a new badge!"); } catch (e) { console.error("Failed to obtain badge!", e); } finally { await delay(1500); } } await jQuery.post("/saleaction/ajaxopendoor", { authwgtoken, "sessionid": g_sessionID, "door_index": 11, // final reward "clan_accountid": 39049601, // https://store.steampowered.com/news/group/39049601 }).done((json) => { // eslint-disable-next-line eqeqeq if (json.success == 1) { console.log("Claimed final reward!"); } else { console.error("Failed to claim final reward.

Try again or claim it yourself?", json); } }) .fail(() => { console.error("Final reward request failed!"); }); })();

Nach rund 15 bis 20 Sekunden sollten alle zehn Belohnungen und das Paradox-Party-Abzeichen euch gehören. Wenn alles geklappt hat, seht ihr folgende Meldung:

Unsere Empfehlungen für den Summer Sale

Beim größten Sale des Jahres wollen wir euch natürlich die besten Angebote empfehlen. Ihr sucht ein richtiges Schnäppchen für unter fünf Euro? Ihr habt Bock auf richtig gutes Rollenspiel? Oder ihr wollt ein neues Strategiespiel kaufen, das sich richtig lohnt? Wir haben alles für euch parat!

