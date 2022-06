Steam Summer Sale 2022 startet diese Woche: Hier findet ihr alle Infos

Es gibt Dinge im Leben, die passieren einfach jedes Jahr: Weihnachten ist immer im Dezember, im Sommer steigen die Temperaturen und im Juni startet der große Steam Summer Sale. Alle drei genannten Ereignisse finden auch 2022 exakt so statt - wer hätte es gedacht?

Valves größte Rabattaktion des Jahres neben dem Winter Sale wird natürlich in diesem Jahr wieder tausende von Angebote bieten, bei denen sich entweder die Festplatte oder der Stapel an ungespielten Spielen freut. Wir verraten euch alle Infos zum großen Steam Summer Sale 2022.

Doch bevor es mit der Infoladung beginnt, könnt ihr hier erst einmal den Trailer zum Summer Sale 2022 sehen:

Alle Infos zum Steam Summer Sale 2022

Wann startet der Steam Summer Sale 2022?

Der Steam Summer Sale 2022 startet am 23. Juni um 19:00 Uhr. Allerdings solltet ihr damit rechnen, dass in den ersten Minuten die Server nach Luft schnappen werden und die Rabatte noch nicht sofort sichtbar sind. In der Regel beruhigt sich das Geschehen jedoch im Laufe des Abends.

Wann endet der Steam Summer Sale 2022?

Schlusspfiff für den Summer Sale 2022 ist am 7. Juli 2022, ebenfalls um 19:00 Uhr. Ihr habt also wie gehabt 14 Tage Zeit, um euch die verschiedensten Angebote zu sichern.

Gibt es erneut eine besondere Sommeraktion?

Ja, die gibt es. Im Trailer zum Summer Sale 2022 spricht Valve von einer besonderen Quest , die das Unternehmen zum ersten Mal so umsetzt. Was es damit auf sich hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch unklar. Sobald die Quest startet, werden wir euch aber umgehend darüber informieren.

Welche Spiele sind reduziert?

Das ist eine Frage, die wir jetzt in aller Ausführlichkeit noch nicht beantworten können - schließlich sind die Pforten zum Sale noch versiegelt. Allerdings verrät Valves eigener Trailer bereits ein paar Spiele, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im Summer Sale 2022 vertreten sein werden. Die Höhe der jeweiligen Rabatte sind aber ebenfalls noch unbekannt.

Gemäß des Trailers könnt ihr euch unter anderem auf folgende Spiele freuen:

Natürlich handelt es sich dabei nur um eine kleine Auswahl. Erfahrungsgemäß sind während eines Summer Sales bei Steam weit über tausend Spiele reduziert. Darüber hinaus wird es auch neue Sammelkarten, Profilhintergründe, Emoticons und vieles mehr geben, die ihr mit euren Steam-Punkten erwerben könnt.

Summer Sale 2022 und die große Frage: Welches Spiel oder welchen DLC würdet ihr gerne mit einem besonders saftigen Rabatt sehen? Oder lässt euch eine weitere Rabattaktion einfach nur kalt? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare!