Der neueste Steam-Trend Fall Guys: Ultimate Knockout ruft schönste Takeshi's-Castle-Nostalgie wach und verbindet Battle-Royale-Multiplayer mit einem großen Slapstick-Fest. Fall Guys feiert heute am 4. August seinen Release und steht bereits auf der Nummer 1 der Steam-Topseller. Doch was genau ist Fall Guys überhaupt und woher kommt der Traumstart auf Steam?

Battle Royale ohne Waffen

In Fall Guys übernehmt ihr die Rolle von einem niedlichen Cartoon-Charakter und steckt ihn optional noch in ein lustiges Kostüm - zur Auswahl stehen zum Beispiel Dinosaurier, Hühner, Einhörner oder Fast Food.

Dann stürzt ihr euch mit bis zu 60 anderen Spielern ins Chaos. Auf einem großen Spielfeld tretet ihr in einem von 25 Minispielen gegeneinander an, bis nur noch der Stärkste unter euch steht und die Krone davon trägt. Diese Spiele sind zum Beispiel zum Release enthalten:

Rennen: Erklimmt so schnell wie möglich einen Berg, während euch permanent riesiges Obst entgegen geschleudert wird.

Erklimmt so schnell wie möglich einen Berg, während euch permanent riesiges Obst entgegen geschleudert wird. Schleimkraxler: Ihr bestreitet einen Hindernis-Parcours auf mehreren Ebenen, während tödlicher Schleim immer höher steigt und zu langsame Spieler ausradiert.

Ihr bestreitet einen Hindernis-Parcours auf mehreren Ebenen, während tödlicher Schleim immer höher steigt und zu langsame Spieler ausradiert. Türen-Lauf: Springt durch eines von zahlreichen aufgereihten Toren - aber nur zwei lassen sich tatsächlich öffnen. Bei den anderen legt ihr euch ordentlich aufs Fressbrett.

Das erinnert irgendwie an japanische Game Shows, genauer gesagt an Takeshi's Castle? Absolut! Fall Guys lebt ähnlich wie dieses TV-Phänomen vom Multiplayer-Chaos, Slapstick-Humor und dem Battle-Royale-Ehrgeiz, gegen eine Horde von Spielern zu gewinnen.

Wer sind die Entwickler? Mediatonic Games sind keine Unbekannten. Sie haben zum Beispiel das Krimi-Puzzle-Adventure Murder by Numbers entwickelt, dass euch unsere Kollegin Elena in ihren März-Geheimtipps empfohlen hat.

Woher kommt der Steam-Erfolg?

Fall Guys steht an seinem Release-Tag bereits auf der Nummer 1 der Steam-Topseller und verzeichnet zu Bestzeiten rund 52.000 gleichzeitige Spieler. Auf Twitch schauen rund 230.000 Fans gleichzeitig zu, wie ihre Lieblings-Streamer sich in die Battle-Royale-Party stürzen.

Und hier liegt ein Teil des Erfolgs von Fall Guys: Twitch und neu releaste Spiele stehen in einer immer stärkeren Abhängigkeit zueinander. Twitch kann einem Spiel durch viele Zuschauer zu enormer Popularität verhelfen, wie es bei Fall Guys bereits während der Beta-Phase passiert ist - dort lagen die Zahlen der gleichzeitigen Twitch-Zuschauer bei 50.000 bis 250.000. Die Twitch-Zahlen dürften sich in den nächsten Tagen auch noch erhöhen, da Fall Guys als zweites PS Plus-Spiel für August jetzt verfügbar ist und somit kostenlos von allen PS Plus-Abonnenten gespielt werden kann.

Wie diese gegenseitige Abhängigkeit funktioniert und was es für die Zukunft der Spiele bedeuten könnte, erzählt euch unser Kollege Fabiano am Beispiel von Hyper Scape in seiner Plus-Kolumne:

Die ersten Steam-Bewertungen sind äußerst positiv. Der Nutzer Kasdiel schreibt:

"Dieses Spiel ist fantastisch. Die Entwickler sind super nah an ihrer Community und die Zukunft sieht rosig aus. Der Takeshi's-Castle-Einfluss ist stark, für Fans der Show. Außerdem ist es praktisch ein Umarm-Simluator, falls ihr darauf steht. "

GameStar testet Fall Guys aktuell unter Live-Bedingungen und wird euch schnellstmöglichst mit einem umfangreichen Test zum verrückten Multiplayer-Erfolg Fall Guys versorgen.