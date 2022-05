Fall Guys wagt große Umstellung - und verschwindet bald von Steam

Fall Guys: Ultimate Knockout hat den ganz großen Hype bei Twitch längst hinter sich gelassen, aber spannende Pläne hat das knuffige Battle Royale trotzdem noch. Gleich zwei große Änderungen stehen in Kürze an: Das Spiel wird Free2Play und zieht von Steam zum Epic Games Store um. Wir erklären, was genau das bedeutet und ob Steam-Spieler dadurch Nachteile haben.

Free2Play-Umstellung im Juni

Fall Guys kostet bisher 20 Euro bei Steam. Ab dem 21. Juni 2022 könnt ihr es kostenlos spielen, da es auf ein Free2Play-Modell umsteigt. An diesem Datum wird Season 1: Free For All mitsamt passendem Battle Pass freigeschaltet, den ihr mit gekaufter Ingame-Währung bezahlt. Es soll auch weiterhin einige kostenlos freischaltbare Inhalte geben.

Spieler, die sich Fall Guys gekauft haben, erhalten den ersten Season Pass gratis und bekommen obendrauf ein Legacy-Paket mit kosmetischen Inhalten.

Umzug zum Epic Games Store

Ebenfalls ab dem 21. Juni 2022 verschwindet Fall Guys aus dem Steam Store. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr es dort also nicht mehr kaufen! Der Grund dafür ist, dass das Spiel zu Epic umzieht und dort ab diesem Tag PC-exklusiv erhältlich ist. Euren Spielstand könnt ihr auf euer Epic-Konto übertragen.

Steam-Spieler können trotzdem weitermachen wie gewohnt: Aus eurer Bibliothek verschwindet Fall Guys deswegen nämlich nicht, ihr könnt es dort ganz normal starten und mit allen anderen Böhnchen zusammen durch Parkours hetzen, egal auf welcher Plattform sie unterwegs sind. Entwickler Mediatonic verspricht außerdem, dass die Steam-Version auch weiterhin mit allen Updates, Seasons und Patches versorgt wird.

Neue Konsolenversionen und Crossplay

Die dritte Änderung am 21. Juni sind weitere Konsolenversionen, die an diesem Tag erscheinen: Fall Guys gibt es dann auch für Nintendo Switch und Xbox, außerdem eine Version für PlayStation 5. Damit ist es auf folgenden Plattformen verfügbar, zwischen denen auch Cross-Play und Cross-Progression möglich sind:

PC (Epic)

PC (Steam, aber nur, wenn ihr es vor dem 21. Juni gekauft habt)

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X/S

Nintendo Switch

Fall Guys ist nicht das erste Spiel, das seine Köfferchen packt und den großen Umzug von Steam zu Epic wagt. Auch Rocket League hat diesen kühnen Sprung vollzogen – und läuft auch mit dem Free2Play-Modell ziemlich erfolgreich.