Auf Steam erscheinen so viele Spiele, wie nie zuvor. Und innerhalb dieser Flut entstehen Kontroversen. Wie man beispielsweise mit billigen »Asset-Flips« umgeht, also Spielen, die einfach nur Standardgrafiken einer Engine zusammenklatschen, um schnelles Geld zu machen. Wie man mit anstößigen Inhalten wie dem Amoklauf-Spiel Active Shooter verfährt, das Valve jüngst von der Plattform geworfen hat. Oder sexistischen, rassistischen oder sonst wie feindseligen Titeln.

Zu all diesen Fragen bezieht Valve jetzt Stellung. Wobei »Stellung« fast schon das falsche Wort ist, denn der Vertriebsgigant entscheidet sich ganz bewusst, die Schleusen zu öffnen. In Zukunft sollen ausschließlich die Spieler entscheiden, welche Produkte sie via Steam erwerben oder ignorieren wollen. Valve äußert sich dazu wie folgt:

Und weiter:

"Also besinnen wir uns auf ein Grundprinzip, das uns schon bei der Gründung von Steam und Steam Direct begleitet hat: Valve sollte hier nicht die Entscheidungen treffen. Wir sollten nicht beschließen, was ihr als Spieler kaufen könnt und was nicht. Und wir wollen auch nicht darüber abstimmen, was ihr als Entwickler erschaffen könnt und was nicht. Diese Entscheidungen sollten bei euch liegen. Unsere Aufgabe ist die Bereitstellung einer Plattform und von Werkzeugen, um euch bei euren Unternehmungen zu unterstützen. Mit diesem Hintergrund haben wir beschlossen, alles auf Steam zu erlauben - sofern es nicht illegal oder pures Trolling ist."

Diese Entscheidung polarisiert. Leaf Corcoran, Gründer der beliebten Plattform itch.io kritisiert dieses Vorhaben via Twitter massiv. Man öffne damit Diskriminierung Tür und Tor:

A platform that allows "everything, unless it's illegal or straight up trolling" is ridiculous. Please keep your malicious, derogatory, discriminatory, bullying, harassing, demeaning content off @itchio. Our ban buttons are ready. https://t.co/N021UxtfAa