Steam bricht eigenen Rekord: Neue Zahlen zeigen beeindruckende Entwicklung

Steam bricht eigenen Rekord.

2023 war nicht nur gefühlt ein Jahr, in dem verflucht viele Spiele rauskamen - das Ganze lässt sich auch statistisch belegen, beispielsweise über die Steam-Zahlen. Laut SteamDB wurde auf Valves Plattform in den vergangenen zwölf Monaten erneut ein Rekord gebrochen.

Über 14.000 Spiele sind 2023 auf Steam erschienen, konkret 14.533 beziehungsweise 14.669 - das Tagging-System ist hier nicht immer 100-prozentig exakt. Damit übertrifft Steam erneut die Zahlen des vorherigen Jahres. 2022 erschienen 12.562 Spiele, 2021 waren es 11.389:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dieser Aufwärtstrend blieb übrigens selbst über die release-armen Pandemiejahre überraschend stabil. Mit Ausnahme von 2019 konnte Steam seit 2006 jedes Jahr seinen Rekord an veröffentlichten Spielen überflügeln - also fast 20 Jahre lang, zumindest laut SteamDB.

Was die Zahlen verschleiern

Die Zahlen solltet ihr aber mit Vorsicht genießen: Das Verhältnis von Qualität zu Quantität schwankt natürlich von Jahr zu Jahr. SteamDB zählt die absoluten Releases, also läuft jedes maue Minispiel mit in die Statistik rein. Und wir alle wissen, wie viel Murks auf Steam erscheint.

Dass gerade 2023 im Vergleich zu 2022 unter dieser schieren Masse an Veröffentlichungen selbst in der zweiten und dritten Reihe erstaunlich starke Hochkaräter schlummern, diskutieren wir in unserem großen Jahresrückblick:

1:06:02 2023 war das Spielejahr der verkehrten Welt

In den Statistiken von SteamDB stecken noch ein paar andere interessante Infos: 2023 erschienen über 6.000 DLCs, die bei der 14.000er-Auflistung natürlich ausgeklammert sind (dort zählen nur Vollversionen rein).

Von den 14.000 Veröffentlichungen haben ebenfalls über 6.000 Spiele den Tag Indie , es gab über 6.000 Casual Games und rund 10 Prozent der Releases fallen in die Nackedei-Kategorie.

Was man mitnehmen kann: Der Indie-Markt auf Steam lebt mehr denn je - die dubiose Qualität vieler Asset Flips mal ausgeklammert. Gleichzeitig offenbart die Statistik natürlich nicht, wie stark zum Beispiel die Top 5 Prozent der Spiele in Sachen Umsatz gegenüber Vorjahr performt haben. 2023 dürfte im Herbst- und Weihnachtsgeschäft deutlich über 2022 mit dessen mauer Release-Lage gelegen haben.