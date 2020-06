Stellt eure Fragen an die Entwickler von Cyberpunk 2077!

Nur noch 93 Tage bis zum Release von Cyberpunk 2077!



Für wen der 17. September aber nicht schnell genug kommen kann, haben wir eine Möglichkeit gefunden, die Wartezeit erträglicher zu machen: Denn es dürfte sich für uns die Chance ergeben, mit Entwickler CD Projekt Red zu sprechen - und dabei wollen wir auch eure Fragen stellen!



Was wollt ihr unbedingt noch über das Rollenspiel wissen? Welche Details aus der Entwicklung interessieren euch? Oder wollt ihr vielleicht eine Rechtfertigung hören, warum ihr euren Urlaub jetzt von April auf September verschieben musstet? Schreibt es uns einfach in die Kommentare!

Alle Infos im Überblick

Was? Eure dringlichsten Fragen über Cyberpunk 2077 an die Entwickler

Wann? Ab sofort!

Wie? Schreibt eure Fragen einfach in die Kommentare unter diesem Artikel

Die Zeit bis zur nächsten Fragerunde könnt ihr euch auch mit den ersten beiden Teilen unseres Community-Interviews mit den Cyberpunk-Entwicklern vertreiben: