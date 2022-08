Stray: In dem Cyberpunk-Hit versteckt sich Raytracing, so aktiviert ihr es

Das Cyberpunk-Katzen-Adventure Stray ist eines der schönsten Spiele des Jahres 2022. In unserem Test strotzte es nur so vor Atmosphäre und einer Spielwelt, die ihresgleichen sucht. Da es ein PS5-Titel ist und die Spielwelt überzogen ist von spiegelnden Pfützen und Neonlichtern, schreit ja eigentlich alles an Stray »Raytracing«. Im Menü sind allerdings standardmäßig alle Raytracing-Features deaktiviert.

Es gibt aber einen Trick, mit dem ihr (St)raytracing (der musste sein) auf dem PC aktivieren könnt - und der sogar auf ein offizielles Update hindeuten könnte.

So aktiviert ihr das versteckte Raytracing für Stray

Um Raytracing auf dem PC zu aktivieren, müsst ihr lediglich den DX12-Support euren Startoptionen hinzufügen.

Wählt in eurer Steam-Bibliothek Stray mit einem Rechtsklick aus

Geht auf Eigenschaften

Im Reiter »Allgemein« findet ihr das Feld »Startoptionen«

Gebt in dieses Feld »-dx12« (ohne Anführungszeichen) ein und schließt das Fenster

Startet ihr nun Stray, läuft das Spiel automatisch mit Raytracing Schatten, Ambient Occlusion und Reflektionen

Bedenkt: Auf der PS5 gibt es diesen Umweg natürlich nicht

Dass sich Raytracing in Stray so aktivieren lässt, hängt damit zusammen, dass die passende DirectX-Bibliothek DXR (DirectX Raytracing) Teil von DirectX 12 ist. Unter DirectX 11 fehlen die Effekte in Stray daher, aber Spiele können DirectX 12 auch nutzen, ohne Raytracing anzubieten. Dieser Trick funktioniert also nicht standardmäßig bei allen Spielen, die mehrere Schnittstellen inklusive DX12 anbieten.

Es gibt einen großen Haken: Die Performance

Derzeit sorgt der Wechsel zu DirectX 12 aufgrund der Raytracing-Effekte für starke Performance-Einbrüche. Von 60 FPS müsst ihr euch selbst auf niedriger Auflösung verabschieden. Upscaling-Verfahren wie AMD FSR und Nvidia DLSS, um für eine bessere Performance zu sorgen, gibt es gleichzeitig nicht.

Die versteckte Funktion könnte auch auf ein geplantes Raytracing-Update für Stray hinweisen, das bereits in den Code implementiert wurde und das hoffentlich Raytracing-Optionen sowie FRS- und DLSS-Support bietet. Wir haben deswegen bei den Entwicklern nachgehakt und werden euch auf dem Laufenden halten!

Wie schön Stray selbst ohne Raytracing ist, könnt ihr euch in unserem Testvideo anschauen:

Wenn ihr den Cyberpunk-Hit selbst erleben und das meiste aus der kurzen Spielzeit herausholen wollt, dann empfehlen wir euch unseren Guide für den meisten Spielspaß in der einzigartigen Spielwelt:

22 11 Guide Mit diesen 5 Tipps macht der Cyberpunk-Hit am meisten Spaß

Wenn ihr Stray aber bereits durchgespielt habt, dann empfehlen wir einen Blick in die besten Mods für das Spiel, mit denen sich ein zweiter Anlauf lohnt.

Habt ihr Stray bereits gespielt? Fehlt euch Raytracing? Würdet ihr es mit einem entsprechenden Grafik-Update noch einmal spielen? Erzählt es uns in den Kommentaren!