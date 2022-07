Stray durchgespielt? Mit diesen 4 Mods lohnt sich ein neuer Anlauf

Katzen mag einfach fast jeder. Erst recht anscheinend, wenn sie eine rätselhafte Cyberpunk-Welt voller Roboter erkunden. Das Abenteuer Stray lässt Spielerinnen und Spieler seit letzter Woche als Vierbeiner auf Erkundungstour gehen und kommt auf Steam mit 97 Prozent positiven von 40.000 Bewertungen unglaublich gut an und auch unser Test hat fast nur Lob übrig. Was Stray so großartig macht, darüber hat Sascha nachgesonnen:

Schade nur, dass das Spiel lediglich wenige Stunden beschäftigt und kaum Wiederspielwert hat. Ändern könnten das für manche aber vielleicht Mods, die seit dem Release in großer Zahl veröffentlicht werden. Einige der interessantesten wollen wir euch hier vorstellen.

Diese vier Mods solltet ihr euch angucken

First Person Mod

Eine der Stärken von Stray ist die unglaublich atmosphärische Cyberpunk-Welt, die zum Erkunden nur so einlädt. Wenn ihr noch näher am Geschehen dran sein oder die Welt wirklich aus der Perspektive der Katze sehen wollt, dann könnt mit dieser Mod aus der Egoperspektive spielen. Im verlinkten Gameplay-Video sieht das zwar etwas wackelig, aber durchaus beeindruckend aus.

Wo bekomme ich das? Ihr könnt die First Person Mod auf der Website Nexusmods herunterladen, wenn ihr dort ein kostenloses Konto erstellt. Nach dem Download müsst ihr das Zip-File lediglich in euren Spiel-Ordner entpacken. Genauere Anweisungen zu optionalen Inhalten liegen der Mod bei.

Happy Puppy

Ihr mögt Katzen, würdet aber gerne auch einmal mit einem anderen Vierbeiner auf Erkundungstour gehen? Dann seht euch Happy Puppy an, denn hier wird eure Katze durch einen kleinen Hund ersetzt. Der bellt sogar, statt zu miauen. Allerdings ist die Mod noch nicht ganz fertig und es sollen noch weitere Features und Verbesserungen dazu kommen.

Wo bekomme ich das? Auch Happy Puppy könnt ihr euch auf Nexusmods holen. Um die Mod zu installieren müsst ihr die heruntergeladene Datei lediglich in den Ordner Stray/Hk_project/Content/Paks entpacken.

Colorful Preset

... aber die kräftigeren Farben sorgen oft für ein besseres Bild. Auch ohne Mod sieht Stray sehr hübsch aus

Wenn die Cyberpunk-Welt von Stray für euren Geschmack noch etwas knalligere Farben vertragen könnte, dann werft einen Blick auf diese Grafik-Mod. Die sorgt mit einigen kleinen Änderungen an der Farbkorrektur für deutlich sattere Farben, was bei einigen Szenen - wie etwa der obigen - einen großen Unterschied macht. Ob euch das gefällt, ist natürlich Geschmackssache.

Wo bekomme ich das? Colorful Presets gibt es ebenfalls bei Nexusmods. Die Installation ist hier allerdings etwas komplizierter und ihr schaut euch die Anweisungen am besten in der Beschreibung auf Nexusmods an.

Calico Cat

Unsere letzte Mod steht stellvertretend für viele Andere. Denn schon jetzt könnt ihr eure Katze per Mod in viele verschiedene Arten verwandeln. Ob das der hier vorgestellte gefleckte Vierbeiner ist, eine felllose Sphynx-Katze oder der Lasagneliebhaber Garfield im Cartoon-Look: Ihr habt schon jetzt eine große Auswahl. Viele der Mods, wie auch Calico Cat, entstanden nach realen Vorbildern.

Wo bekomme ich das? Calico Cat findet ihr wie alle anderen Mods auf Nexusmods. Auch hier müsst ihr die heruntergeladene Datei einfach in den folgenden Ordner eures Spielverzeichnisses entpacken: Stray/Hk_project/Content/Paks

Wenn ihr nach einer anderen Katze sucht, schaut euch einfach bei den Mods für Stray um, noch ist es hier recht übersichtlich. Solltet ihr gerade erst mit Stray anfangen, dann guckt euch am besten unsere Tipps an, die für mehr Spielspaß sorgen:

Was sagt ihr zu den ersten Mods für Stray? Habt ihr das Spiel schon durchgespielt und würdet es gerne wiederholen? Gibt es eine Mod, die ihr euch für das Spiel wünschen würdet? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!