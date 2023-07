Eines der besten Action-Adventures 2022 landet bald endlich auf der Xbox

Miau! Wer bei diesem Blick dahinschmilzt, muss unbedingt Stray spielen.

Im vergangenen Jahr erschien das ungewöhnliche Action-Adventure Stray. Ungewöhnlich deshalb, weil ihr hier keinen Todesritter, SciFi-Soldaten oder antiken Kriegsgott spielt, sondern eine Katze. Eine sehr süße und noch dazu intelligente zwar, wirklich wehrhaft machen euch diese Eigenschaften jedoch nicht. Umso interessanter gestaltete sich deshalb das Gameplay und Stray fand überaus positiven Anklang bei Gaming-Fans weltweit.

Eine Fraktion ging leer aus - bist jetzt. Zum Release hüpfte der Stubentiger nur auf PlayStation 4 und 5 sowie PC durch die Gegend, die Xbox wurde nicht bedient. Ab dem 10. August 2023 können sich aber auch dort Katzenfreunde über Haarballen auf dem Teppich freuen!

Ach ja: Einen neuen Trailer anlässlich des Xbox-Release gibt es auch, und der könnte Katzenfans wohl kaum glücklicher machen:

1:30 Stray kommt auf die Xbox und der Trailer könnte nicht süßer sein

Auch ältere Konsolen werden bedient

Die wohl beste Nachricht für alle Xbox-Zocker, die noch keine Series X oder S ihr Eigen nennen: Auch die in die Jahre gekommene Xbox One wird noch in den Genuss von Stray kommen. Natürlich müsst ihr bei dieser Version mit starken grafischen Abstrichen im Vergleich zur Fassung für aktuelle Konsolen rechnen. Das dürfte dem höchst spaßigen Gameplay aber keinen Abbruch tun:

Game Pass Release noch unklar

Wenn es um einen Release für die Xbox geht, lautet eine der ersten Fragen immer: Landet das Spiel auch im Game Pass? Was Stray angeht, gibt es derzeit noch keine Antwort darauf. Der Trailer gibt zumindest noch keinen Hinweis darauf, dass das Katzen-Abenteuer zum Start direkt im Abo landet. Zu einem späteren Zeitpunkt ist das aber sowieso nicht ausgeschlossen.

Freut ihr euch auf Stray? Habt ihr das Spiel bereits auf der PlayStation oder dem PC gespielt und wenn ja, wie hat es euch insgesamt gefallen? Gab es Punkte, die euch am Spiel gestört haben? Oder habt ihr bislang wacker auf einen Xbox-Release gewartet und werdet im August zum ersten Mal die Samtpfote schwingen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!