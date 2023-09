Mit Katze und Cyberpunk: Die Macher eines neuen Netflix-Hits verfilmen jetzt ihr erfolgreichstes Steam-Spiel

Das durchaus ungewöhnliche Cyberpunk-Spiel Stray traf 2022 den Nerv zahlreicher Spiele-Fans - die Geschichte soll nun auch als Film aufgearbeitet werden. Bildquelle: Netflix

Stray war 2022 eins der meistgewünschten Steam-Spiele und für die Entwickler von Blue Twelve der erfolgreichste Release auf der Valve-Plattform überhaupt. Jetzt soll das Cyberpunk-Abenteuer auf vier Pfoten verfilmt werden - und das sogar vom eigenen Publisher.

Rosige Aussichten für einen Streuner

Was der Mutterkonzern erst kürzlich fabrizierte: Annapurna brachte erst vor wenigen Wochen mit Nimona einen Netflix-Hit an den Start, der Kritiker wie Fans gleichermaßen begeistert: Bei RottenTomatoes kommt die Comic-Adaption mit einem stolzen Wert von 94 Prozent daher, Zuschauer ließen mit 91 nur ein paar Punkte weniger springen.

Viele Fragen bleiben noch offen: Konkrete Details zur Verfilmung von Stray lassen aktuell noch auf sich warten. So wissen wir zum Beispiel nicht, ob die geplante Adaption im Kino oder auf einem Streamingdienst wie Netflix erscheinen wird.

Was offiziell zum Stray-Film verraten wird: Gegenüber Entertainment Weekly verrät der Chef von Annapurna Animation aber schon einmal:

Das Spiel dreht sich um all das, was uns menschlich macht, obwohl darin gar keine Menschen vorkommen. Es ist eine Buddy-Komödie um eine Katze und einen Roboter und es gibt eine wirklich herrliche Dynamik zwischen den beiden. Wie wir das in einem Film dargestellt bekommen? Naja, wir kriegen das hin, auch wenn sich das manchmal unmöglich anfühlt. Doch wir wissen, dass es sich um die Essenz des Spiels handelt und der Schlüssel dazu ist, die Story davon zu erzählen. Wenn wir es schaffen, dem mit unserer Adaption gerecht zu werden, wird das der größte Hopepunk-Film, der je gemacht wurde!

Falls ihr euch fragt, was hinter dem Begriff Hopepunk steckt: Damit wird eine Genre-Nische beschrieben, in der Hoffnung einen Form von Widerstand darstellt.

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Ein Cyberpunk-Spiel, das Fans nicht verpassen sollten

Wie gut ist Stray überhaupt geworden? Stray wurde im September 2022 veröffentlicht und hat konnte sogar Nicht-Katzen-Fan Géraldine (ganz schön unsympathisch, ich weiß) im Test von sich überzeugen. Im Spiel selbst spielen wir eine Katze, die sich in einer von Robotern bevölkerte Cyberpunk-Welt wiederfindet.

Unserer Meinung nach handelt es sich um eins der besten Action-Adventures der letzten Jahre. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr Stray bereits gespielt und wenn ja, wie gut hat euch das Cyberpunk-Adventure in der Rolle einer Katze gefallen? Was haltet ihr von der Netflix-Verfilmung des Comics Nimona und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Adaption von Stray? Welches Videospiel sollte eurer Meinung nach einen Film oder eine TV-Serie bekommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!