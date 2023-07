Streamer trainiert Monate für einen Rollenspiel-Weltrekord, doch in nur zwei Tagen wird alles ruiniert

Das mit dem Weltrekord hat geklappt, wenn auch nur für wenige Tage.

Als der Streamer Pint einen Weltrekord in Final Fantasy 14 gebrochen hat, war die Freude bei ihm groß. Dass er damit eine spurlos verschwundene Speedrun-Legende von den Toten auferstehen lässt, hätte er wohl aber nicht gedacht. Kaum zu glauben, dass ihm gerade das zum Verhängnis geworden ist.

Was ist passiert?

Der Streamer Pint lud ein Video mit dem Titel Ich zerstörte den ältesten Weltrekord in Final Fantasy 14 hoch. Normalerweise ist er für aufwändige Crafting Videos zu FF14 bekannt, doch in diesem präsentierte er detailliert, wie er die letzten Monate dafür genutzt hat, einen Weltrekord in Final Fantasy 14 aufzustellen. Ziel war es so schnell wie möglich das Dach des Kugane Towers zu erreichen.

Er schlug den bisherigen Rekord von 43,58 Sekunden und stellte ihn mit einer Zeit von 43,30 Sekunden neu auf. Zum Schluss stellte er der Community eine Challenge: Mein Rekord ist eurer, wenn ihr ihn euch schnappen könnt. Zeigt mir woraus ihr gemacht seid!

Das hätte er wohl lieber nicht so laut sagen sollen, denn daraufhin kehrte sein Rivale und Speedrun-Legende Pydoyks aka Em0_oticon aus seinem Ruhestand zurück und übertraf den neuen Rekord nach gerade mal zwei Tagen deutlich. Nur 38,74 Sekunden hat er gebraucht, um das Dach des Turmes zu erreichen. Seht euch seinen Run am besten selbst an:

Wer ist der Rivale?

Pydokyks ist in der Speedrun-Szene primär für seine Runs zu The Legend of Zeld: Ocarina of Time und Mario Odyssey bekannt. Letztere veröffentlichte er unter seinem Pseudonym Shaeden. Über eine längere Zeit kam man in der Szene kaum an ihm vorbei, doch dann verschwand er vor einigen Jahren spurlos von der Bildfläche. Seine Rückkehr freute nicht nur seine Fans, sondern auch Pint, auch wenn er sich haushoch geschlagen geben muss.

Wie findet ihr die Final Fantasy 14 Speedruns? Habt ihr vielleicht selbst schon mal welche probiert? Freut ihr euch über die Rückkehr von Pydoyks? Habt ihr vielleicht schon Speedruns von ihm gesehen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie doch gerne in die Kommentare.