Stronghold: Eines der besten Strategiespiele aller Zeiten bekommt ein Remake, das steckt drin

Mit Stronghold kehrt eines der besten Strategiespiele mit vielen Neuerungen zurück.

Schlagt die Trommeln, blast das Horn, Stronghold ist im Anmarsch, direkt von vorn! Richtig gelesen, das Burgenbauspiel schlechthin kommt am 7. November 2023 zurück und zwar als komplett überarbeitetes Remake namens Stronghold: Definitive Edition.

Gerade erst wurde das neue Spiel offiziell enthüllt und verspricht neben überarbeiteter Grafik auch viele komplett neue Inhalte sowie einige von den Fans gewünschte Komfort-Verbesserungen. Und da ich euch neugierige Burgherren natürlich kenne, könnt ihr euch hier erstmal selbst den Trailer ansehen, der bereits den grafischen Vergleich zum Original zieht:

1:35 Stronghold. Definitive Edition zeigt im Trailer, wie sich die Grafik des Klassikers verändert

Das steckt alles in Stronghold: DE

Ja, ich weiß, was ihr gerade denkt: Wo ist da bitte die grafische Verbesserung? Und es stimmt, auf den ersten Blick ist es abseits etwas satterer Farben schwer auszumachen, was das Original und was das Remake sein sollen. Erst später fallen Details auf wie die Strohdächer der Wohnhäuser oder das Gesicht des Beraters, der offenbar bei einer Kräuterhexe um einen Verjüngungszauber gebeten hat.

Allerdings liegt dieser Eindruck natürlich auch daran, dass Stronghold einen zeitlosen Look besitzt, der selbst ohne Neuauflage noch einiges hermacht. Für das Remake wurde das Spiel allerdings mithilfe ursprünglicher Artworks neu gebaut und auch die ikonische Musik überarbeitet. Sogar einige Entwickler-Veteranen kehrten für die Arbeit am Remake zurück.

Neben der geschärften Optik soll die Definitive Edition allerdings auch neue Inhalte liefern, die womöglich manchen Fans noch wichtiger sind als die ohnehin schon ansehnliche Grafik.

Das sind die neuen Inhalte:

Eine komplett neue Kampagne mit insgesamt 14 Missionen.

10 neue Eroberungs-Missionen, in denen ihr historische Burgen angreift oder verteidigt. Darunter Warwick, Dunnottar und Marksburg.

Es gibt eine bessere Multiplayer-Integration über Steam.

Steam Workshop wird unterstützt, für stets frische Community-Inhalte.

Verbesserte Benutzeroberfäche

Modernisierte Steuerung

Neue Multiplayer-Karten

Remake Original

Was ist Stronghold für ein Spiel?

Falls ihr das Original nicht kennt, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, was euch in Stronghold erwatet. Das Spiel lässt euch eure eigene Burg bauen und gegen Angreifer verteidigen. Es ist eine bis heute nahezu unerreichte Mischung aus Aufbaustrategie und Echtzeitschlachten, in der ihr sowohl die Wirtschaft eurer Burg in Gang bringt als auch Einheiten rekrutiert und gegen die heranrückenden Feinde schickt.

Es gibt eine große Story-Kampagne, aber auch rein wirtschaftliche Spiele sowie die Möglichkeit, in einem Karteneditor ganz eigene Missionen zu erstellen.

Was ist eure Meinung zu Stronghold: Definitive Edition? Freut ihr euch über die Auffrischung des Klassikers oder fehlen euch noch die Argumente, was eine solches Remake eigentlich genau liefert? Hättet ihr noch konkrete Wünsche an die Definitive Edition oder ist Stronghold für euch nahezu perfekt? Schreibt es uns in die Kommentare!