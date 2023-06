Witcher 3- und Cyberpunk-Entwickler gründen neues Studio, erstes Spiel geht in die Apokalypse

In den nächsten Jahren setzt CD Projekt Red alles auf The Witcher und ein bisschen auf Cyberpunk. Ein paar Entwickler machen aber lieber ihr eigenes Ding - und gründen dafür ein neues Studio.

CD Projekt Red ist mit über 1.000 Entwicklern mittlerweile eins der größten Studios weltweit. Dass sich aus ehemaligen Angestellten immer wieder mal neue Teams bilden, ist also nicht zu verwunderlich. Jetzt haben sich unter dem Label Blank erneut Entwickler zusammengefunden, die zuvor an Spielen wie Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 arbeiteten.

Noch ein neues Studio von Ex-Witchern

Was ist über Studio Blank bekannt? Das neue Studio hat im Mai 2023 seine Pforten geöffnet und setzt sich aktuell aus sieben Entwicklern zusammen - sieben davon ehemalige CD PR-Angestellte:

Mateusz Kanik (Co-Director bei The Witcher 3)

Jerzy Mroz (Produzent bei The Witcher 3)

Marcin Jefimow (Senior Producer bei Cyberpunk 2077)

Michal Dobrowolski (Game Designer bei The Witcher 3)

Artur Ganszyniec (Lead Story Designer bei The Witcher)

Grzegorz Przybys (VFX Artist bei Gwent)

Mikolaj Marchewka (zuvor beim Studo Rookiez of Warsaw)

Studio Blank schreibt sich auf die Fahnen (via der offiziellen Homepage), statt Crunch auf eine gesunde Work/Life-Balance zu setzen. Für die eigene Arbeit möchte man sich auf inspirierende Ideen , mit realistischen Budgets und Maßstäben kombinieren, was von einem starken Team verwirklicht werden soll. Dafür ist beabsichtigt, das eigene Entwicklerteam auf insgesamt 60 Mitarbeiter heranwachsen.

Was wissen wir über ihr erstes Spiel? Zum aktuellen Zeitpunkt nicht allzu viel. Die Verantwortlichen bei Blank ließen lediglich durchblicken, dass es in die Apokalypse gehen soll. Außerdem möchte man auf die für die Industrie üblichen Ambitionen, wie zum Beispiel eine Open World, verzichten.

Stattdessen setzen Blank für ihren Debüt-Titel auf einfachere Ziele , wie emotionales Storytelling oder Einzigartigkeit. Bei ihrem apokalyptischen Spiel stehen die Charaktere im Fokus und das Setting soll mit einem Twist oder zwei daherkommen. Eine erste Konzeptzeichnung gibt es zumindest schon einmal, werft am besten selbst einen Blick darauf.

Zum ersten Projekt des Studios Blank gibt es bisher nur eine Konzeptzeichnung.

Projekte ehemaliger CD PR-Mitarbeiter: Mittlerweile wird die Liste ehemaliger Witcher- und Cyberpunk-Entwickler, die eigene Studios bilden, um neue Spiele zu entwickeln, immer länger. Wir haben alle bisher bekannten davon für euch aufgereiht. An was für Projekten CD Projekt Red aktuell arbeitet und was uns dabei erwartet, erfahrt ihr natürlich ebenfalls bei uns. Klickt dafür einfach auf die folgenden Links:

Was haltet ihr von den Zielen und Ambitionen des neuen Entwicklerstudios Blank? Habt ihr schon jetzt gewisse Hoffnungen und Erwartungen an deren erstes Projekt? Was wünscht ihr euch in Zukunft von CD Projekt Red - was zum Beispiel neue Witcher- und Cyberpunk-Spiele angeht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!