14 Jahre tolle deutsche Spiele, jetzt gehen beim Entwickler die Lichter aus - aber vorher kommt noch ein allerletztes Projekt

Minute of Islands, Reignbreaker und The Inner World - aus dem Hause Fizbin kommen schon bald keine Spiele mehr.

Auf der gamescom im vergangenen Jahr konnten wir Reignbreaker anspielen, das Action-Roguelike erinnert an ein Hades für Metal-Fans und erscheint am 18. März 2025 auf Steam. Gerade der Look und die Musik blieben uns im Gedächtnis.

Doch Studio Fizbin wird wohl auf der nächsten gamescom fehlen, der Entwickler aus Deutschland wird im Zuge eines Umstrukturierungs-Programmes bei Publisher Thunderful noch dieses Jahr geschlossen.

»Agil und zukunftsfähig«

»Die Spieleindustrie befindet sich derzeit in einer schwierigen Situation, und wir waren in den letzten Monaten wie unzählige andere unglaubliche Studios davon betroffen«, schreibt Fizbins Mitbegründer Alexander Pieper auf der offiziellen Website des Studios.