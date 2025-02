Einer der gefährlichsten Marvel-Bösewichte hat im neuen Thunderbolts-Trailer seinen allerersten Leinwand-Auftritt

Lewis Pullmann verkörpert in Thunderbolts* den Bösewicht The Void und den Superhelden Sentry gleichzeitig - wie das? Wir erklären es euch. Bildquelle: Marvel Studios / Disney

»Die Avengers werden nicht kommen«, heißt es gleich in den ersten Sekunden des neuen Trailers zu Thunderbolts*. Demnach muss sich im kommenden Marvel-Film eine neue Superheldengruppe zusammenraufen und die Welt - genauer gesagt mal wieder das arme New York - retten.

Gestatten: die Thunderbolts. Yelena Belova (Florence Pugh) und Bucky Barnes (Sebastian Stan) stellen sich gemeinsam mit ihren Mitstreitern einem großen Übel. Der Marvel-Bösewicht The Void (Lewis Pullmann) hat den Weg auf die Kinoleinwand gefunden und zeigt bereits im Trailer, wozu er fähig ist.

Live-Action-Debüt mit Ansage

Im neuen Thunderbolts-Clip, der im Rahmen des 59. Super Bowls veröffentlicht wurde, könnt ihr einige Ausschnitte von The Void erhaschen:

ab Minute 0:09: The Void beendet das Leben einiger New Yorker und verschmiert sie auf dem Asphalt, urgs!

The Void beendet das Leben einiger New Yorker und sie auf dem Asphalt, urgs! ab Minute 1:01: Eine schwarzgekleidete Gestalt mit übermenschlichen Fähigkeiten? Jap, das ist The Void. Der Antagonist reißt dem armen Bucky (Sebastian Stan) erst den Arm heraus (nicht den gesunden, keine Sorge!) und zeigt sich dann in einer epischen Einstellung über der Stadt stehend. Anschließend wirft er auch noch den Red Guardian aus dem Fenster des einstigen Stark-Towers.

Unter dem offiziellen Marvel-Post auf der Plattform X zeigen sich die Fans sichtlich begeistert von dem neuen Schurken. Hier sind ein paar Beispiele:

»Das sieht so verdammt gut aus! Ich kann es kaum erwarten, Sentry in Aktion zu sehen. Wir haben einen erstklassigen Bösewicht gebraucht.« - User Greenbaumly

»The Void!!!« - User s_bibleman

»Das sieht so gut aus und ich bin so aufgeregt! Ich kann es nicht erwarten, Sentry zu sehen.« - User thcfastestman

Falls ihr euch gerade fragt: Wer ist Sentry und was hat der mit The Void zu tun? Sie sind tatsächlich ein und dieselbe Person.

The Sentry und sein böses Alter-Ego

In den Marvel-Comics gelangt Robert Bob Reynolds durch eine verstärkte Version des Supersoldaten-Serums an seine übernatürlichen Fähigkeiten. Also ihr wisst schon, das Mittel, dass auch Captain America zu seinen Kräften verholfen hat.

Dabei wird aber nicht nur der neue Held The Sentry, sondern auch sein bösartiger Gegenpart The Void geboren. Denn Roberts schon vorher bestehenden psychischen Probleme nehmen dank des Serums ungeahnte Ausmaße an und es entsteht ein innerer Kampf zwischen seinen zwei Persönlichkeiten.

Während seine gute Seite (Sentry) die Welt retten möchte, würde sein niederträchtiges Alter-Ego (The Void) am liebsten alles in Flammen aufgehen sehen.

Warum The Void als einer der mächtigsten Super-Schurken im MCU gilt? Unsterblichkeit, übermenschliche Stärke, Ausdauer, Reflexe, Sinne und Geschwindigkeit, regenerative Heilung, molekulare Kinese, Fliegen, Anpassung des Aussehens… die Liste ist ziemlich lang. Demnach bekommen es die Thunderbolts mit einem echten Schwergewicht zu tun.

Ursprünglich sollte Steven Yeun (Invincible, Beef) die Rolle von The Sentry übernehmen. Aufgrund von Terminkonflikten musste Yeun jedoch absagen und Lewis Pullmann sprang ein. Der spielte bereits in Produktionen wie Top Gun: Maverick oder Bad Times at the El Royale mit.

Ob Pullmann als mächtiger Bösewicht überzeugen kann, könnt ihr euch dann ab 1. Mai 2025 in den Kinos anschauen.