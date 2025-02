Für Marvel steht der neue Anführer der Avengers jetzt offiziell fest

Wer tritt die Nachfolge von Steve Rogers an? Die Antwort ist wenig überraschend: Sam Wilson. Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Der finale Kampf gegen Thanos in Avengers: Endgame hat unseren Helden viel abverlangt. Der Verlust von Iron Man (Robert Downey Jr.) und der Abschied von Captain America (Chris Evans) ließ einige Fans mit gebrochenen Herzen zurück.

Für Avengers: Doomsday und den Kampf gegen Dr. Doom (ebenfalls Robert Downey Jr.) muss demnach ein Superheld in die Fußstapfen von Steve Rogers treten und die Leitung der Gruppe übernehmen.

Die offizielle Antwort überrascht natürlich nur bedingt: Wie Marvel jetzt bestätigt, wird Sam Wilson alias der neue Captain America (ehemals The Falcon) der zukünftige Anführer der Avengers.

Einmal Captain America, immer Captain America

Bei Sam Wilsons (Anthony Mackie) erstem Solo-Abenteuer als Captain America führt Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) Regie. Der Film erscheint am 12. Februar 2025 hierzulande in den Kinos.

In einem Interview mit Collider zu Brave New World gibt er jetzt preis, dass Sam Wilson nicht nur Steve Rogers ikonischen Schild, sondern auch seine Aufgabe als Anführer der Superheldentruppe übernehmen soll. Konkret sagt er dazu:

Ich kann nur sagen, dass ich im Moment mit Leib und Seele in diesem Film stecke, aber ich denke, dass dieser Film Sam Wilson als unseren neuen Captain America und als Anführer der Avengers für die Zukunft festigt. Ich kann es kaum erwarten, den Film zu veröffentlichen.

Demnach stellt Brave New World für Sam Wilson die Weichen für eine Karriere als Avengers-Boss. In Doomsday werden Fans dann sehen, ob der neue Cap dieser Aufgabe wirklich gewachsen ist.

1:30 Captain America: Im neuen Trailer zu Brave New World legt sich Sam Wilson mit dem US-Präsidenten an

Was wir bis jetzt über Doomsday wissen

Der fünfte Avengers-Teil erscheint am 29. April 2026 und Robert Downey Jr. kehrt in einer neuen Rolle als Bösewicht Victor von Doom zurück.

Ebenfalls mit von der Partie sind natürlich Anthony Mackie (Captain America) und Tom Holland (Spider-Man), dessen viertes Solo-Abenteuer ab dem 22. Juli 2026 im Kino zu sehen ist. Nach anfänglichem Hin und Her kehrt auch Benedict Cumberbatch als Doctor Strange zurück.

Worum es genau in Avengers: Doomsday gehen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Puhh, da steht ganz schön viel im Marvel-Universum an. Falls ihr den Überblick längst verloren habt, haben wir eine Übersicht für euch erstellt. Im obigen Kasten findet ihr alle bisher bestätigten Marvel-Filme.

Übrigens: Im Dezember 2024 berichtete Deadline, dass auch Chris Evans (Captain America) in Avengers: Doomsday zurückkehren soll. Zuletzt dementierte der Schauspieler die Gerüchte jedoch.