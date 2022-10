Der Trailer zum Mario-Film wird über Nacht Gaming-Gesprächsthema Nummer 1

Der erste Trailer zum Super Mario-Film ist da! Und der sorgt gleich mal für ordentlich Gesprächsstoff. Nicht nur gehen auf YouTube die Abrufzahlen durch die Decke, auf sozialen Netzwerken wird das erst gestern veröffentlichte Video heiß diskutiert.

Doch was steckt hinter der Debatte? Denn es gibt nicht nur Lob für den Look des Films und auch Jack Black als Originalsprecher. Gleichzeitig wird Chris Pratt für seine Performances als Mario abgestraft. Die Entscheidung, den Darsteller aus Filmen wie Guardians of the Galaxy in der Hauptrolle zu casten, hatte bereits zuvor für ordentlich Kritik gesorgt.

Macht euch aber erstmal selbst ein Bild von Super Mario Bros. Den deutschsprachigen Trailer zu Nintendos Animationsfilm, der am 23. März 2023 im Kino startet, findet ihr hier:

Warum der Mario-Trailer gerade so viel diskutiert wird

Das wird kritisiert: Im Mittelpunkt der Diskussion steht vor allem Schauspieler Chris Pratt, der für Super Mario Bros. der titelgebenden Hauptfigur seine Stimme leiht. Schon zuvor wurde die Entscheidung kritisiert, einen bekannten Hollywood-Darsteller in der Rolle zu casten und keinen erfahrenen Synchronsprecher - allen voran Charles Martinet, die Stimme hinter Mario aus den Spielen.

Jetzt enthüllte erstmals der (englischsprachige) Trailer, wie Chris Pratt im Film letztendlich als Mario klingen wird. Und das sorgt für ordentlich Häme und Spott, gerade in Anbetracht von Aussagen, die Pratt persönlich im Vorfeld tätigte. So versprach Pratt, hart an seiner Mario-Stimme für den Film zu arbeiten und sich etwas Besonderes dafür einfallen zu lassen.

Letztendlich klingt Chris Pratt als Mario nun aber wie … Chris Pratt mit einem leichten italienischen Akzent. Viele der Reaktionen auf Twitter und Co. sprechen Bände:

Mittlerweile wurden die Kommentare unter zahlreichen YouTube-Videos von Universal Pictures und auch Illumination sogar deaktiviert - so beispielsweise beim britischen oder kanadischen Ableger. Die Diskussion ist für die Verantwortlichen hinter den Kanälen wohl zu sehr aus dem Ruder gelaufen.

Es gibt aber auch viel Lob: Allerdings sollte definitiv nicht unerwähnt bleiben, dass der erste Trailer zum Mario-Film nicht nur kritisiert wird. Zahlreiche Fans loben unter anderem den authentischen und vorlagengetreuen Look des Films. Bei der kurzen Sequenz mit Luigi (Charlie Day) fühlen sich beispielsweise viele Zuschauer an den Spielehit Luigi’s Mansion erinnert.

Andere Originalsprecher wie Keegan-Michael Key als Toad oder Kevin Michael Richardson als Kamek treffen ebenfalls den Nerv der Community, wie aus den meisten Kommentaren zum Video hervorgeht. Gerade Jack Black als Bowser sorgt für große Begeisterung, der als Synchronsprecher mit Rollen in Projekten wie Ice Age, Kung Fu Panda, Shark Tale, Broken Age und Brütal Legend natürlich schon viel Erfahrung sammeln konnte.

Was haltet ihr von dem ersten Trailer zu Super Mario Bros.: Kann euch der erste Ausblick auf den Kinofilm überzeugen oder seid ihr skeptisch? Was sagt ihr zu der Kontroverse um Chris Pratt als Stimme von Mario? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!