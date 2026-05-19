Harry Potter: Noch vor dem Start der HBO-Serie muss die erste Darstellerin ausgetauscht werden

Keine Sorge! Dominic McLaughlin bleibt Harry Potter! Es geht um eine andere Figur. Bildquelle: HBO

In knapp einem halben Jahr können Fans auf HBO Max wieder in die magische Welt von Hogwarts eintauchen. Weihnachten 2026 erscheint dort Staffel 1 der neuen Harry-Potter-Serie.

An ein Gesicht sollten sich Fans aber nicht allzu sehr gewöhnen, denn es wird in der bereits bestätigten zweiten Season ausgetauscht: Ginny Weasley, die aktuell von Gracie Cochrane verkörpert wird. Wie Variety bekannt gibt, wird die junge Newcomerin aufgrund von »unvorhersehbaren Ereignissen« nicht mehr in Staffel 2 auftreten. Somit sucht HBO wohl demnächst wieder nach einer neuen Ginny.

Genauere Gründe für den Ausstieg werden nicht genannt. Vermutlich möchten sowohl die Produktion als auch Cochranes Familie die junge Darstellerin schützen. In einem gemeinsamen Statement heißt es demnach:

Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, nach der ersten Staffel von ihrer Rolle als Ginny Weasley in der HBO-Serie Harry Potter zurückzutreten. Ihre Zeit als Teil der Harry-Potter-Welt war wirklich wunderbar, und sie ist Lucy Bevan [Casting-Direktorin] und dem gesamten Produktionsteam zutiefst dankbar dafür, dass sie ihr ein so unvergessliches Erlebnis beschert haben. Gracie freut sich sehr auf die Möglichkeiten, die ihre Zukunft bereithält.

2:04 Harry Potter: HBO zeigt endlich den ersten Trailer zur neuen Zauberer-Serie – und wir müssen nur noch bis Weihnachten warten!

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Wie wird sich die Umbesetzung auf die Serie auswirken?

Ginny spielt im ersten Buch der Romanreihe von J.K. Rowling nur eine kleine Nebenrolle und taucht lediglich zu Beginn an Gleis 9 ¾ und am Ende auf. Demnach dürfte den meisten Fans die Umbesetzung nicht allzu sehr auffallen.

Erst ab Harry Potter und die Kammer des Schreckens geht der jüngste Weasley-Spross auf Hogwarts und besucht ihr erstes Schuljahr an der Zauberschule. Dort wird ihr dann von Lucius Malfoy das Tagebuch von Tom Riddle zugesteckt und sie spielt eine deutlich wichtigere Rolle.

Ob HBO schon nach einer neuen Ginny sucht oder sie vielleicht sogar bereits gefunden hat, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Spätestens zu den Dreharbeiten von Staffel 2 erfahren wir sicherlich mehr.

Erst vor Kurzem wurde übrigens bekannt, dass am Set von Harry Potter ganz schön viel geklaut wird. Besenstiele, Zauberstäbe, Bücher und ja, sogar das Plastik-Hähnchen aus dem Speisesaal. Die Produktion muss daher jetzt harte Maßnahmen ergreifen. Welche das sind, erfahrt ihr in der obigen Linkbox. Dort findet ihr weitere Artikel aus der magischen Welt von Hogwarts.