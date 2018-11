Super Mario - Kinofilm von den Minions-Machern kommt nicht vor 2022

Einen ersten Kinofilm mit Bob Hoskins als Super Mario nach der beliebten Spielereihe von Nintendo gibt es bereits, jedoch ging der Kinoflop als wohl schlechteste Spiele-Verfilmung in die Filmgeschichte ein. Fast 30 Jahre lang wollte Nintendo keine weitere Verfilmung, bis jetzt. Nun ist ein neuer Super-Mario-Film in Arbeit - diesmal jedoch als Animationskomödie.

Kais Trashcorner: Super Mario als wohl miesesten Spieleverfilmung aller Zeiten

Und damit es nicht zu einem neuen Debakel an den Kinokassen wird, wurde das erfolgreiche Animationsstudio Illumination von den Minions-Machern mit der Umsetzung betreut. Zusätzlich gehört Mario-Erfinder und Entwickler-Legende Shigeru Miyamoto zum Produktionsteam dazu und macht seinen Einfluss bei der Gestaltung des Films geltend.

Auch wenn der Film beim Studio absolute Priorität hat, nimmt sich der Filmemacher Chris Meledandri genug Zeit für die Umsetzung. Im Gespräch mit Variety liefert er nun kurzes Update zur Produktion und bestätigt einen Kinostart frühestens im Jahr 2022 - statt wie bisher angenommen im Jahr 2020.

Über die Handlung wollte Chris Meledandri noch nicht viel verraten, doch vor allem das Scheitern des ersten Super-Mario-Films sieht der Filmemacher als Herausforderung für die animierte Neuverfilmung:

Wichtig sei für Chris Meledandri vor allem der Einfluss von Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto bei der Produktion:

"Wir halten ihn [Shigeru Miyamoto] an vorderster Front bei der Schöpfung dieses Filmes. Ich habe das bisher bei den wenigsten Adaptionen so gesehen, dass die Stimme des Original-Erfinders so mit einbezogen wird, wie es bei uns mit Miyamoto der Fall ist. Es gibt in Hollywood eine Geschichte mit Leuten, die glauben, sie wüssten es besser als die Leute, die für eine Marke verantwortlich sind. Ich habe diesen Fehler selbst schon gemacht."